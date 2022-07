Tra arte e design, l’epopea della casata Orange-Nassau narrata in una mostra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Chissà se il severo Guglielmo I dei Paesi Bassi sarebbe stato soddisfatto di vedere celebrato il suo 250esimo genetliaco con la mostra “Design & Dinasty” nel suo splendido palazzo barocco di Fulda in Germania. Secondo noi sì, e soddisfatti saranno sicuramente i visitatori che vogliono cogliere un'occasione speciale per vedere il meglio del Dutch design accostato ad oggetti unici d'arte olandese provenienti, ça va sans dire, anche dalla collezione privata della famiglia reale Orange-Nassau.

La location non lascia niente al caso: si tratta del Palazzo della tedesca Fulda che nella sua ricchezza decorativa barocca pare perfetto per dialogare con il minimalismo del design olandese che però qui fa spesso delle divertenti eccezioni e sembra strizzare l'occhio allo stile ornamentale che lo circonda.

Perché in Germania?Ma andiamo per ordine. Innanzi tutto perchè si celebra l'anniversario di un sovrano olandese in Germania? Prima di arrivare al trono Gugliemo fu mandato in esilio da Napoleone Bonaparte che poi per ricompensarlo gli affidò alcuni piccoli principati tedeschi che aveva confiscato quando aveva invaso la Germania nel 1806. Uno di questi era l'antico principato abbaziale di Fulda che l'allora Guglielmo Federico d'Orange (1772-1843) scelse come residenza e dove regnò per soli 4 anni apartire dal 1802. Si dice che proprio qui il principe apprese il “mestiere” di re. Le belle sale del palazzo ci mostrano quale fosse la cultura a corte e diventano lo scenario perfetto per questa mostra curata da Nicole Uniquole, già conosciuta in Italia per la curatela di Masterly a Palazzo Turati, il padiglione olandese durante il Salone del Mobile di Milano.

La mostra”Design & Dynasty” vuole raccontare la vita e l’opera del primo re olandese accostando dipinti e oggetti provenienti dagli archivi reali con il migliore dutch design contemporaneo, come dire “eravamo grandi e lo siamo tuttora”. Infatti negli allestimenti che ritraggono la vita di Guglielmo e di tutta la dinastia Orange c'è grande sfoggio di oggetti storici: mobili antichi, argenti, porcellane, gioielli dell'importante Maison Mellerio fornitori della Real Casa, una collezione unica di ritratti in miniatura e financo i servizi utilizzati dai reali per i banchetti di stato. Tutto questo sarebbe già più che sufficiente per interessare il grande pubblico ma è sicuramente dal dialogo con il design contemporaneo che la mostra prende vita e dinamicità. Utilizzando come fil rouge le loro funzioni originali, le tante stanze del palazzo vengono arricchite dall'accostamento di questi pezzi antichi a opere originali di importanti designer olandesi, come Hella Jongerius, Jan Taminiau, Joep van Lieshout, Scholten & Baijings e fotografie di Vincent Mentzel, Erwin Olaf e Gemmy Woud-Binnendijk.

La mostra accompagna il visitatore anche attraverso le varie ali del palazzo cittadino che sotto la direzione artistica di Uniquole e Maarten Spruyt, diventa un vero punto di forza. Gli elementi espositivi si armonizzano con i tanti elementi in stile barocco e i perfetti accostamenti cromatici: anche i giovani talenti trovano posto tra le mura di questa splendida location barocca che, con la sua grandiosità e con il maestoso parco, fanno la loro parte aiutando il visitatore ad immergersi completamente non solo nell'arte e nel design ma anche nella storia della famiglia regnante olandese. Non può essere un caso che gli Orange provenienti dalla cittadini tedesca di Nassau abbiano continuato anche in tempi molto recenti a sposarsi con principesse o nobili tedeschi e questa mostra sembra voler sottolineare questa importante relazione diventando un vero e proprio “Gesamtkunstwerk”, che esalta il carattere degli spazi, sottolinea la bellezza del luogo e diventa il punto di partenza per allargare il raggio di azione ed attenzione, uscire dal palazzo e inoltrarsi nel centro della cittadina è sicuramente il passo successivo.