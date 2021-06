Tra arte e natura, la musica si diffonde grazie ad architetti e ingegneri del suono

5' di lettura

La connessione tra uomo e natura passa anche dalla musica, veicolo perfetto per congiungere, avvicinare. Un'esperienza immersiva attraverso la musica può rappresentare davvero il momento perfetto per estraniarsi da sensazioni, pensieri e ricordi soffocanti e pulire la mente, lasciandola libera di avventurarsi in percorsi che suscitino emozioni nuove.

È anche per questo che la ricerca delle condizioni perfette per poter trasmettere la musica coinvolge da tempo istituzioni, accademie, festival: che sia una serie di spettacoli che anima le serate d'estate o un teatro stabile con il proprio palinsesto, l'ingegneria acustica ha risolto e aiutato moltissime realtà prestigiose in tutto il mondo, e in questo campo l'Italia svetta. Grazie alla tecnologia, ma soprattutto alla sapienza e alla scienza, ora si è in grado di proporre ai propri ospiti condizioni perfette per poter godere di uno spettacolo musicale.

Tra qualche giorno, per esempio, verrà inaugurato il Palco Acustico progettato da AMDL CIRCLE e Michele De Lucchi per lo Stresa Festival 2021. Si tratta di una macchina scenica per concerti en-plein air che mira proprio ad attivare una connessione sinergica tra musica, natura e persone. Un padiglione musicale, un amplificatore naturale del suono nato dalla volontà di De Lucchi e Mario Brunello, direttore artistico del festival, di utilizzare l'architettura e la musica per avvicinare le persone al paesaggio e stimolare la sensibilità ambientale. La struttura, realizzata in legno di larice, appare come una conchiglia le cui pareti fungono da cassa di risonanza per suoni e melodie. Questa amplificazione naturale non richiede componenti elettroniche, infatti l'intensità del suono dipende unicamente dalla disposizione dei musicisti sul palco.

Pensato come una scenografia errante, l'intero sistema è facilmente trasportabile e assemblabile nei diversi contesti del Lago Maggiore. Può adagiarsi in prossimità delle sponde, come lungo i declivi dei boschi. Tutte le sue componenti sono state pensate in ottica di sostenibilità ambientale e in armonia con il contesto: l'illuminazione per esempio, tramite luci ricaricabili, è studiata per ottenere un effetto soffuso, che ricrea l'atmosfera di convivialità caratteristica dei fuochi di bivacco.

Tra le eccellenze italiane nel settore, come non citare l'Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino di Cremona. Un vero gioiello di ingegneria acustica che può ospitare 464 persone, progettato dall'ingegnere Yasuhisa Toyota dello studio Nagata Acoustics, uno dei più grandi esperti mondiali del settore e già capo progetto di oltre 50 sale concerto nel mondo.