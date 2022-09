Tra Ascona e Locarno per un escursione fuori dal comune

L'ultimo appuntamento il 24 e il 25 settembre per Migros Hiking Sounds va in scena a Locarno in Ticino. Qui ancora una volta si potrà vivere un'esperienza musicale unica: il palcoscenico sotto le stelle tra le cime dei monti. Si deve raggiungere la località Cardada-Cimetta, in una speciale location allestita al termine di un sentiero di 6 km con dislivello di 368 m percorribile in circa 2 ore. Il punto di partenza della camminata, di per sé facile, è già in quota: la funicolare e la funivia fino a Cardada e poi la seggiovia fino a Cimetta agevolano il percorso. Una volta lassù, non resta che ballare sulle note dei musicisti che si esibiscono a partire dalle 10.30. Nel pomeriggio, poi, la festa continua giù a valle, dove artisti di spicco fanno furore sul palco principale nel centro di Locarno, su Largo Zorzi. L'escursione si può ripetere anche in altri week end!

