Tra assegno unico e nuova Irpef doppia rivoluzione in busta paga

L’effetto sui redditi bassi

Sui redditi più bassi, però, il restyling delle detrazioni conterà molto più delle nuove aliquote in termini di risultato netto in busta paga. Ciò è vero in particolare per i dipendenti (22,5 milioni di contribuenti su 41,5 in base alle dichiarazioni presentate nel 2020) e i pensionati (14,5 milioni di contribuenti).

Per rendersene conto basta esaminare un caso reale. Prendiamo una dipendente pubblica con un reddito di 21.527 euro nel 2020 e tre figli, di cui uno sotto i tre anni. Nel modello 730 presentato quest’anno la sua Irpef lorda è 5.212 euro. Con le nuove aliquote avrebbe un risparmio di circa 130 euro, cioè una decina di euro al mese. Nella sua dichiarazione dei redditi però ci sono altre voci la cui sorte è molto più importante per determinare il “netto” in busta paga: la detrazione per lavoro dipendente vale 1.270 euro; quella per i tre figli circa 1.290 euro; il bonus Irpef quasi 1.080 euro.

Se è sicuro che i circa 100 euro della detrazione per i figli usciranno dalla busta paga e saranno sostituiti dall’assegno unico – con un importo esatto che dipenderà dall’Isee – sarà la nuova curva delle detrazioni a decidere il resto.

In effetti, a livello generale le detrazioni per lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati valgono 42,1 miliardi (dichiarazioni del 2020). In pratica, sei volte di più dei 7 miliardi che l’intesa politica tra i partiti destina al taglio dell’Irpef (il miliardo restante servirà invece per ridurre l’Irap sugli autonomi). Mentre il bonus Renzi-Gualtieri, sempre secondo le dichiarazioni del 2020 – anno d’imposta 2019 – è stato ricevuto da 12,1 milioni di contribuenti, per un importo medio di 820 euro e una spesa totale per lo Stato di 9,9 miliardi. E nel 2020 il suo peso è stato ancora maggiore con l’innalzamento a 100 euro e l’estensione della platea.