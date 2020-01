Tra attese e incertezze l’Italia degli Anni venti del secolo scorso

Il trauma della guerra

Il concetto di “vittoria mutilata” contribuì a trasferire sul corpo della nazione le ferite dei reduci. Molte opere dell'epoca mostrano in maniera più o meno scoperta, come fosse impossibile cancellare dall'immaginario collettivo il ricordo drammatico dell'evento bellico e la constatazione delle sue tragiche ricadute sociali. In questa sezione i dipinti di Carlo Potente e Pierangelo Stefani, densi di atmosfere pacate e quasi sacrali, si accompagnano all'intensa espressività delle opere di Eugenio Baroni, Ardengo Soffici e Lorenzo Viani



Sospensione . Malinconia . Inquietudine

Molti dipinti degli anni venti presentano, sotto il comune tema dell'attesa, una pittura di silenzio, incanto e stupore. Vi domina un'inedita nozione del tempo: un'aspirazione all'eternità, a una dimensione cristallizzata del fluire dell'esistenza.

Le visioni enigmatiche di Carlo Carrà, Antonio Donghi, Felice Casorati, Virgilio Guidi, Piero Marussig, Ottone Rosai, Cagnaccio di San Pietro, Arturo Martini rivelano spesso una sotterranea tensione che lascia presagire un senso di sospensione e aspettativa o, per contro, l'inquieta rielaborazione di eventi passati, il cui ricordo permane nella perturbante condizione di distacco dalla realtà.





Disagio . Violenza . Alienazione

Il clima di disagio psicologico e di tensione sociale, determinati anche dalle trasformazioni tecnologiche drammaticamente sperimentate durante il recente conflitto, si manifestò in particolare nelle grandi città – come esemplificato dalle vedute metropolitane di Mario Sironi o nel dipinto Il caduto di Leonardo Dudreville – e diede vita in alcuni casi a una visione distopica del reale, che si può ritrovare, a cavallo tra anni dieci e venti, nei dipinti di Sexto Canegallo e Domingo Motta.



Angoscia . Incubo . Ossessione

Se la nostalgia per un passato mitico portò spesso la cultura del tempo a sconfinare nell'irrazionale, la perdita di attaccamento alla realtà contribuì ad aprire spiragli verso la dimensione dell'angoscia e dell'incubo o verso l'ossessiva reiterazione di esperienze traumatiche, direttamente vissute o semplicemente intuite durante la recente esperienza bellica: ne offrono testimonianza i dipinti di Primo Conti, Gigiotti Zanini e Scipione, come pure le opere di Alberto Martini e Dario Wolf.



Maschera . Marionetta . Uomo meccanico

Il movimento futurista diede un fondamentale contributo alla creazione dell'immagine di un uomo nuovo, improntato alla cultura del macchinismo: dal superuomo incarnato dal Mafarka il futurista di Filippo Tommaso Marinetti all'uomo meccanico celebrato dal manifesto L'arte meccanica di Enrico Prampolini, Ivo Pannaggi e Vinicio Paladini (1922), si approdò ben presto, tuttavia, a L'angoscia delle macchine di Ruggero Vasari (1925), premonizione di un controllo dell'umanità attraverso le macchine. Dall'altro lato, anche il fascismo aspirò alla creazione di un uomo nuovo, potenziato nel fisico dalla cultura sportiva e preparato dai rituali di organizzazione sociale del regime ad affrontare la guerra.

Nell'arte del decennio – a partire dalle inquietanti raffigurazioni metafisiche del manichino e della maschera – venne affermandosi la peculiare rappresentazione di un'umanità che, nella graduale perdita della soggettività, si trasforma in marionetta o in macchina: una visione che – esemplificata con grande suggestione dal teatro e dalla narrativa di Luigi Pirandello e dalla sua sgomenta constatazione di un'ossessiva reificazione dei ruoli imposti dalla società – si ritrova nelle opere di Gino Severini, Gian Emilio Malerba, Adolfo Wildt, Mario Sironi per arrivare a Fortunato Depero, Nicolaj Diulgheroff, Mino Rosso, Thayaht.



Nostalgia . Mistero . Magia

L'eterno presente cui rimandano le atmosfere sospese di molte opere dell'epoca e il senso circolare del tempo, che il clima di ritorno all'ordine oppose al moto progressivo e lineare del tempo imposto dalle avanguardie, rappresentarono spesso lo sfondo per la fuga da una realtà quotidiana che disturbava.

Numerose le direttrici dell'evasione: la nostalgia per il passato, la tradizione e la classicità come nel caso di Achille Funi e Felice Carena, ma anche il fascino di ricerche mistiche, magiche e misteriose, come, pur nelle differenze, per Tullio Garbari, Mario Sironi, Ferruccio Ferrazzi.



Stereotipo . Ambiguità . Desiderio

La sensazione della perdita della propria consapevolezza identitaria, così come i segnali dell'emergente massificazione, ebbero rilevanti contraccolpi sul tessuto sociale degli anni venti . E’ proprio in questi anni che iniziano a manifestarsi i segni di una nuova libertà sessuale e di genere, come documentato dal manichino androgino di Ferruccio Ferrazzi, dal bacio saffico di Alimondo Ciampi, dall'ambiguità delle statuine di Giovanni Grande e Sandro Vacchetti, dalla morbosità, ora ironica ora aggressiva, di Scipione.



Eleganza . Lusso . Edonismo

Come già sottolineato, si fa spesso riferimento a quest'epoca come ai “ruggenti anni venti”, mettendo in evidenza quei caratteri di spensieratezza, bellezza e edonismo che, alimentati dall'immaginario culturale d'oltreoceano, connotarono la frenesia vissuta nelle principali capitali europee prima del tracollo.

Dopo aver indagato i lati più oscuri e ambigui del decennio, la mostra intende quindi proporre in chiusura, con le opere di Anselmo Bucci, Ubaldo Oppi e Libero Andreotti, l'esplosione di eleganza e lusso, voglia di divertimento e evasione, che improntò quegli anni e che, proprio nella sua dimensione effimera, rappresentò l'altra faccia dell'“età dell'incertezza”.

Genova, Palazzo Ducale, “Anni venti in Italia. L’età dell’incertezza”, fino al 1 marzo 2020