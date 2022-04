Autogrill tratta la fusione con Dufry: piano per il maxi polo della ristorazione

I punti chiave Dalle indiscrezioni alla conferma

Autogrill e Dufry, il più grande operatore di duty free al mondo, stanno valutando un’aggregazione che creerebbe un nuovo gruppo leader globale nel settore del travel retail. Le discussioni tra i due gruppi, si apprende, sarebbero in pieno svolgimento, anche se al momento, secondo le stesse fonti, il dossier sarebbe in via di definizione. La notizia, anticipata da Bloomberg, ha avuto immediati riflessi in Borsa con il titolo Autogrill che ha chiuso con un balzo del 12,3% a 7,32 euro mentre a Zurigo...