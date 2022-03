Tra basket e business, l’iniziativa di UniVerso Treviso e Cast Trento per 100 aziende

Ascolta la versione audio dell'articolo

I club sportivi possono essere efficaci piattaforme di marketing. Due, possono creare un ponte di opportunità commerciali. È in questo spirito e con questo obiettivo che due team della Serie A del basket italiano hanno progettato e realizzato, per sabato 19 marzo, una iniziativa assolutamente innovativa, quanto meno nel panorama italiano. Si tratta peraltro di due team speciali, che coniugano una forte e lunga tradizione sportiva con un modello di proprietà diffusa, costituita da una molteplicità di aziende espressione delle eccellenze imprenditoriali dei rispettivi territori: il consorzio UniVerso Treviso e il CAST Trento.

Insieme per fare business

L’iniziativa si deve infatti al Consorzio UniVerso Treviso che con i suoi 147 aderenti è proprietario del 100% di Treviso Basket e del CAST, il Consorzio Aquila Sport Trentino, socio dell’Aquila Basket Trento, composto da oltre 60 aziende. I proprietari delle due società hanno deciso di creare un’occasione di incontro con l’obiettivo di allacciare legami imprenditoriali, sabato 19 marzo, presso il Palazzo della Luce di Treviso. Gli associati di ciascun consorzio potranno conoscere i loro colleghi e generare quindi un flusso di business incrociato. «È la prima volta che in Italia si realizza un evento del genere: oltre i campanilismi, mettiamo insieme due compagini societarie che sostengono due diverse (e concorrenti) società sportive professionistiche con lo scopo di elevare al quadrato le opportunità di sviluppo di business reciproco – spiega Piergiorgio Paladin, presidente di UniVerso Treviso -. Ringrazio gli amici di Trento e in particolare il collega Roberto Locatelli che ha accolto l’invito e ha coinvolto una trentina di suoi associati. L’auspicio è che oltre ai possibili affari che possono nascere sia l’occasione per gli amici trentini di visitare la nostra città e le sue bellezze».

Il benchmark

«Per noi - commenta Locatelli, presidente del Cast - è la prima occasione di incontro esterno che può senz’altro diventare propedeutica ad altre iniziative, anche con altri Consorzi, ma soprattutto benchmark per realtà simili, del nostro e di altri mondi. Siamo pionieri di relazioni, in un tempo in cui prevalgono angoscia, insicurezza, diffidenza e comportamenti divisori». Le aziende del Consorzio UniVerso che hanno aderito sono una settantina mentre dal Cast saranno presenti oltre le 30 unità e si troveranno alle 14.30 al Palazzo della Luce per il kick off degli speed date previsti. Al mattino una delegazione delle due realtà, compreso il sindaco di Trento Franco Ianeselli è attesa a Cà Sugana dal sindaco di Treviso Mario Conte e dal Vice nonché assessore allo sport Andrea De Checchi.