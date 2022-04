Tra brand, artigiani e territorio un’alleanza che valorizza l’unicità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Recuperare vale più che comprare. Nel Regno Unito c’è una serie televisiva che ha fatto di questo slogan un manifesto identitario e che da alcune stagioni spopola anche in prima serata. Si chiama The repair shop e in questa bottega delle riparazioni, trasmessa sul primo canale della BBC, clienti di ogni tipo provano a recuperare i propri cimeli di famiglia grazie al restauro affidato alle sapienti mani di falegnami, meccanici, orafi. Il lavoro in laboratorio innesca una serie di ricordi che spesso si traducono in lacrime, e quindi in share.



Il nuovo artigianato

Questa idea di artigianato non è semplicemente un effetto nostalgia perché oggi il lavoro fatto a mano, che presuppone un'unicità per un mercato fatto di repliche, è qualcosa di contemporaneo: rivive grazie al digitale, ridefinisce le priorità sociali, rafforza le identità smarrite, recupera manufatti e quindi strizza l'occhio alle sfide di sostenibilità. Ma c'è di più. Arriva a riscrivere l'organizzazione del lavoro: lo sostiene l'Academy of Management, associazione americana che aggrega studiosi e accademici di management.



«Oggi l’artigianato è diventato un approccio umanista al lavoro che privilegia l'impegno umano, richiede competenze specifiche e una visione di insieme che coinvolge l'intero prodotto piuttosto che le sue singole parti. Il concetto di artigianato enfatizza il tocco umano, comporta dedizione al lavoro e una focalizzazione sull’interesse comune», si legge nel documento.

La creatività

La creatività come rimedio alle crisi e risposta alle serializzazioni industriali. «Il mercato dell’artigianato è destinato a crescere e questo viene incontro anche ad una nuova concezione delle tradizioni e della tutela dell’ambiente», ha scritto l'Economist. Il trend coinvolge i colossi mondiali di tutti i comparti, che guardano con interesse alle piccole e medie realtà locali disseminate un po' ovunque e ovviamente anche in Italia.

L'idea di artigianalità si respira nei prodotti, nei processi e soprattutto nel loro racconto, e di riflesso nel marketing. È un linguaggio diventato trasversale per intercettare clienti più connessi ed esigenti. Rappresenta la riscossa dell'artigianato, con quelle competenze verticali che vanno oltre il tempo, rendendo contemporanei i mestieri del passato.

È il fenomeno dei global microbrand, così definiti dal pubblicitario inglese Hugh McLeod: radici ancorate al territorio e la capacità di vendere online ovunque. McLeod ha creato da zero una bottega sartoriale attiva nell'hinterland londinese, ma presente sul web: si chiama Enghlishcut.com e i suoi sarti consorziati prendono commesse da ogni angolo del mondo.