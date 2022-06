Tra campioni in maglia rosa e cicloturisti per caso, il fascino del Ghisallo non tramonta mai

A proposito di maglie, ce n'è una rosa e fresca di bucato: quella del vincitore dell'ultimo Giro d'Italia. L'australiano Jai Hindley, passato dal Ghisallo con la fidanzata Abbey, per rivedere il Museo che aveva già visitato nel 2015 quando già correva come dilettante con la Aran di Umbertone Di Giuseppe. «Sono rimasto impressionato dalla parete che ospita tutte le maglie rosa, e quindi ho pensato di portare anche la mia», ha detto come se niente fosse alla direttrice Carola Gentilini, che non aveva subito messo a fuoco che quel ragazzino in gita fosse proprio il vincitore dell'ultimo Giro con tanto di maglia rosa autografata.

Hindley da buon australiano smart, ha ridimensionato subito l'equivoco. «Sono in vacanza sul lago di Como, non si preoccupi». E così, appesa insieme alla altre, c'è adesso in bella mostra anche quella di Hindley. Una collezione di 64 maglie rosa che ripercorre i momenti topici del Giro d’Italia. Ebbene, è come vedere i campioni sfilare in carne e ossa, a volte trionfanti a volte battuti. A volte concentrati, a volte rilassati. Sempre pronti comunque a rimettersi in sella.

Luogo perfetto per bikers e cicloturisti

Ma il Ghisallo non è solo un crocevia di campioni. Questo è anche il posto perfetto per chi, bikers o ciclo turisti per caso, vuole godersi un week end speciale tra borghi antichi e tradizioni locali. È un susseguirsi di piccole chiese, cappelle votive, mulini in funzione, botteghe d'artigiani e di stuccatori, cascine secolari con rare testimonianze di cultura contadina e lacustre. Ora noi ci si diverte in e-bike lungo percorsi studiati con riposanti pause enogastronomiche. Una volta, non tanto tempo fa, la vita era dura. Scandita dai ritmi di una natura non sempre benigna. Pane e castagne, polenta e formaggio e un bicchiere di rosso, ma solo alla domenica.

Confrontarsi col passato aiuta a capire il presente. Ora l'impegno, più leggero, è solo scegliere cosa fare. Il programma è ampio: pedalate, presentazioni, mostre eventi ludici e musicali. Il Museo offre una nuova dotazione di biciclette che permette a tutti di muoversi su 10 itinerari ad anello, ricavati dai vecchi sentieri un tempo battuti da solitari viandanti e sfuggenti contrabbandieri. I punti di interesse paesaggistico sono circa settanta. E tanti i belvederi che s'affacciano sul lago. Squarci che si aprono all’improvviso, parentesi di bellezza che lasciano senza fiato.



Di sicuro sarà femmina

Dopo il lungo inverno della pandemia al Museo del Ghisallo sono scattate tante iniziative. Con un fil rouge da ricordare: che il tema portante di quest'anno è la bicicletta al femminile con l'ampliamento della sezione sul ciclismo in rosa e in azzurro. Un tema, questo, portato avanti insieme al Museo di Alessandria Città delle biciclette, in vista anche del Giro d'Italia delle donne che scatterà il 30 giugno. Un evento, sempre più seguito, che mette al centro della scena nuove atlete ma anche figure del giornalismo sportivo e della cultura.