Tra cielo e terra, le piscine puntano su trasparenza, verticalità ed effetto Wow

5' di lettura

Bracciate lunghe e regolari, virata dopo virata, respiro dopo respiro. A volte il termine piscina non significa solo allenamenti sportivi, ma racchiude un caleidoscopio di prospettive diverse. Come negli scatti di Slim Aarons, che narravano di beau monde, abbronzature dorate, specchi d'acqua turchesi e ville sontuose. La mente vola anche alle scene dei film più celebri a bordo piscina: da Bob Harris-Bill Murray, che nuota nell'olimpionica del Park Hyatt di Tokyo in Lost in Translation, a Johnny Marco-Stephen Dorff che si tuffa con la figlia in quella dello Chateau Marmont in Somewhere; da Benjamin Braddock-Dustin Hoffman, che galleggia su un materassino ne Il Laureato, a James Bond-Daniel Craig, in Skyfall, immerso nella piscina illuminata sul tetto a Shanghai, che in realtà era il Four Sea-sons Hotel a Canary Wharf.

Si trova proprio a Londra la Sky Pool più spettacolare del momento, oltre a essere la più grande struttura in acrilico autoportante al mondo, appena inaugurata e progettata dallo studio di architettura HAL: una geometria trasparente, costruita a 35 metri di altezza e lunga 25, letteralmente sospesa tra cielo e terra, che collega al decimo piano i due blocchi di Embassy Gardens , a cui i proprietari – ma solo delle residenze extralusso, a partire da un milione e mezzo di euro – hanno accesso. La sensazione è di fluttuare in cielo, come in un ponte d'acqua, mentre lo sguardo vola sullo skyline della città, da Westminster a London Eye. L'obiettivo? «Donare un senso di divertimento, oltre che una nuotata senza uguali», spiegano da HAL.

Loading...

«Nell'ultimo decennio la piscina è diventata sempre più customizzata, con una richiesta crescente di si-stemi di automazione e di materiali più attuali, come le trasparenze, che ne esaltano il design. Quelle con pareti Crystal, anche su terrazzi e attici, riescono a creare scenari luminosi inattesi», racconta Andrea Toscani, responsabile sviluppo commerciale di Piscine Castiglione. Se è difficile prevedere le tempistiche per l'iter autorizzativo – in Italia non esiste un regolamento univoco, quando si è in presenza di eventuali vincoli, il rilascio può arrivare anche dopo 90 giorni – per potersi concedere il primo tuffo nella propria piscina, finiti i tempi di realizzazione, occorre circa un mese e mezzo. I costi? «Per una su misura, si può andare da circa 30mila euro sino a superare i 100mila per quelle di grandi dimensioni, localizzate in aree complesse e con personalizzazioni come giochi d'acqua, nuoto controcorrente, riscaldamento, pavimenti in pietra naturale e pareti trasparenti», conclude l'esperto.

La piscina della Jellyfish House, realizzata a Marbella, Spagna, nel 2013, da Wiel Arets Architects. Nella veranda sottostante, si vede il sistema di sedute Alison Iroko Outdoor, design Rodolfo Dordoni e Roberto Minotti, MINOTTI.

Tra queste ultime, uno degli esempi più d'impatto è la Jellyfish House a Marbella, progettata da Wiel Arets Architects , sul tetto di una residenza privata, con un pavimento in vetro a sbalzo e la vista verso le montagne della Sierra Blanca, mentre gli interni godono dei riflessi di luce e di acqua, grazie a una grande vetrata sulla parete posteriore della vasca. Trasparente e scenografica è anche quella di Panorama House, a San Paolo, simile a un acquario di 10 metri che scorre nel living, disegnato dall'architetto Fernanda Marques , tra le opere d'arte del proprietario, noto collezionista, e il verde tropicale.