Tra i consulenti del lavoro più praticanti dopo il 2020

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nella professione di consulente del lavoro i giovani credono ancora: e corrono a iscriversi al registro praticanti. Dall’anno del Covid a oggi i praticanti sono più che raddoppiati, passando dagli 834 del 2020 ai 1.939 del 2022. Come nelle altre professioni può aver influito anche la semplificazione dell’esame di abilitazione, ridotto al solo orale a distanza per fronteggiare la pandemia. Ma il dato resta significativo in un panorama in cui i praticanti sono in flessione, come hanno dimostrato anche le prime due puntate di questa inchiesta sulla fuga dei giovani dalle professioni, dedicate, rispettivamente, ai commercialisti e agli avvocati e pubblicate il 7 e il 14 agosto. Anche dalla parte del dominus, ovvero del professionista che decide di prendere e formare un praticante, la richiesta è aumentata in parallelo: erano 722 i dominus nel 2020, sono 1.365 nel 2022. Incoraggiati anche da uno degli incentivi della Cassa di categoria (Enpacl) che a chi ospita un tirocinante consente di estendere la polizza Grandi rischi anche ai familiari gratuitamente (si veda qui a fianco l’elenco completo delle misure di sostegno per i giovani).

I DATI CHIAVE Loading...

Il lungo periodo

Se si allarga lo sguardo all’ultimo decennio, però, i numeri non sono sempre confortanti. Dal 2013 al 2022, infatti, la presenza dei più giovani si è decisamente assottigliata, scendendo a meno della metà: oggi gli under 35 sono 1.237 contro i 3.139 del 2013 (-61%). Un calo maggiore di quello registrato nel complesso e nello stesso periodo dall’ente previdenziale: -4% il totale degli iscritti, ora a quota 25.327. Mentre migliora il tasso di permanenza con le cancellazioni ridotte a poche decine (40, erano 120 dieci anni fa).

Loading...

«La nostra resta comunque una professione giovane – commenta Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, istituita solo nel 1979 – e nella fascia sotto i 40 anni siamo una delle poche categorie in cui è consolidato il sorpasso delle donne sugli uomini».

I redditi

Gli incassi dichiarati dai più giovani nel decennio sono comunque in crescita: 24.825 nel 2021, il 40% in più dei 15.899 del 2012 (che ai tassi attuali valgono 17.314 euro). Anche il gender pay gap è meno incisivo rispetto ad altre professioni (avvocati in testa).

Ma più che il divario per età nella categoria pesa quello territoriale: agli oltre 170mila euro di volume d’affari medio dichiarato in Lombardia e in Veneto corrispondono i 72mila del Lazio e i circa 50mila di Campania e Puglia, differenze che del resto riflettono i diversi tessuti economici locali. E che naturalmente impattano anche sui giovani. «Al Nord mancano i professionisti, mentre al Sud ce ne sono anche troppi» riassume il presidente di Enpacl, Alessandro Visparelli. La Cassa quindi ha lanciato un programma che consente agli iscritti che non riescono a soddisfare le richieste di “riversare” parte del lavoro su chi non ne ha abbastanza. Il tutto tramite una piattaforma in cloud che evita quindi gli spostamenti.