Tra Covid, incendi e vertenze: le spine della Sardegna

Da una parte l'emergenza incendi, dall'altra il Covid con i contagi in crescita e sullo sfondo le vertenze industriali che non arrivano a soluzione. Le spine della Sardegna passano per l'ambiente, la sanità e il lavoro in uno scenario in cui la conta dei danni cresce di giorno in giorno.

L'emergenza incendi

Da una settimana a prendersi la scena è l'emergenza dettata dal fuoco. Da più di sette giorni, ormai, in diversi centri dell'isola si cerca di contrastare l'avanzare delle fiamme. Il caso più drammatico con i danni più grossi riguarda il Montiferru e i centri della Provincia di Oristano dove i roghi, in un caso di origine accidentale, e in tre di probabile origine dolosa, hanno raso al suolo oltre 20 mila ettari di terre distruggendo vegetazione, boschi, campi coltivati, case e aziende agricole e ucciso animali di allevamento e selvatici.

Un miliardo di danni

Una devastazione per cui il presidente dell'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Cagliari Ettore Crobu ipotizza una stima di circa «un miliardo di euro». Senza dimenticare poi il problema legato alla messa in sicurezza dei versanti. «Speriamo che l'autunno non sia molto piovoso perché altrimenti nei pendii dove le pendenze sono elevate - dice - l'eccessiva pioggia senza la vegetazione che protegge il suolo porterà al dilavamento del terreno dei primi centimetri di suolo con conseguente impoverimento della terra. Senza dimenticare poi eventuali elementi di rischio idrogeologico». Proprio per fare luce su quanto accaduto nel Montiferru la Procura della Repubblica di Oristano ha aperto un fascicolo in cui si indaga per incendio colposo aggravato. Le indagini, portate avanti da carabinieri e corpo forestale, e serviranno per ricostruire la dinamica dei roghi e appurare le responsabilità.

La solidarietà

In questo scenario di disperazione si registra la solidarietà del mondo agropastorale, ma anche delle associazioni e delle imprese del resto dell'isola impegnate in iniziative (dall'invio del foraggio alla raccolta fondi) a sostegno degli allevatori e agricoltori danneggiati.

Il Covid-19

Prima regione a diventare “zona bianca” ora la Sardegna deve fare i conti nuovamente con i contagi che riprendono a salire. Negli ultimi cinque giorni l'isola registra 1.615 nuovi casi. Il dato di venerdì registra 308 nuovi contagiati contro i 413 censiti giovedì e i 403 di mercoledì. In Sardegna si registra poi anche una nuova vittima (1.501 è il numero complessivo). In aumento i ricoveri ospedalieri in area medica, 70 (+9 rispetto al report precedente), con un nuovo ingresso in terapia intensiva (11 in totale). Attualmente in Sardegna sono 4.578 le persone in isolamento domiciliare e 55.561 i guariti. La Fondazione Gimbe registra, nel suo report, e per la settimana 21-27 luglio, una «una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (231) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (79,1%) rispetto alla settimana precedente, quando l’aumento aveva superato il 200%».