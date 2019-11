Tra dark kitchen e locali virtuali come cambia la ristorazione 

Tra i vari attori di questo nuovo mondo della ristorazione c'è chi si concentra sul business immobiliare, come CloudKitchens - fondata da Travis Kalanick, fondatore ed ex ceo di Uber - e la londinese Karma Kitchen che affittano spazi a diverse attività in diversi momenti della giornata, dimezzando i costi di locazione per i vari affittuari. Altri player offrono varie combinazioni di strutture e servizi: Kitchen United, start-up sostenuta da Google, prevede di aprire quest'anno più di una dozzina di cucine dedicate alla consegna negli Stati Uniti. Fa pagare una quota associativa mensile che include locali, servizi di back-of-house, come la lavastoviglie, e accesso al suo sistema tecnologico per l'elaborazione di ordini online da una gamma di app di consegna.

«La maggior parte delle catene di ristoranti a servizio rapido impiegano da 30 a 50 persone – afferma Jim Collins, amministratore delegato di Kitchen United –. Nella nostra struttura, abbiamo progettato il carico di servizio in modo che si abbia bisogno solo di due persone per turno. Riduce il costo del lavoro del 75-80%». Le community di “ristoranti virtuali” di Taster o Keatz, invece, lavorano a stretto contatto con le piattaforme di consegna per identificare le aree di domanda non soddisfatta, sia nella posizione geografica che nella tipologia di cucina, quindi affittano lo spazio da realtà come CloudKitchens o Karma e creano i brand, utilizzando i propri algoritmi per prevedere le vendite di ogni settimana e offrendo così efficienza nell'ordinare gli ingredienti.



Dark, ghost o cloud kitchen sono sinonimi per indicare delle cucine senza ristorante. Sono attività che preparano e consegnano piatti pronti solamente a domicilio.

Ghost o virtual restaurant, invece, sono ristoranti virtuali che si appoggiano a ristoranti esistenti, ma che operano con insegne proprie solo su consegna a domicilio. Rappresentano un modo per rendere più efficienti i costi di un ristorante fisico e allargare la platea di distribuzione.

