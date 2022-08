Tra Emilia e Toscana, in bici (o a piedi) sull’Appennino lungo la Via degli Dei

Superato il Passo, il cammino si lascia alle spalle l'Emilia, entra in Toscana attraverso le colline del Mugello e scende a San Piero a Sieve. Da lì l'ultima fatica sulla salita al santuario di Monte Senario; poi in rapida discesa Fiesole e Firenze.

È il premio finale: il traguardo ambito nel miglio quadrato tra il Duomo del Brunelleschi, Piazza della Signoria, Ponte Vecchio e Santa Maria Novella.

Solo per ciclisti esperti

Chi volesse mettersi in cammino può trovare tutte le informazioni utili sul sito dedicato alla Via degli Dei. L'Ufficio Turistico di Sasso Marconi (tel 051 6758409 – info@infosasso.it) fornisce a richiesta le tracce Gps. In libreria sono disponibili anche guide e mappe cartacee.

In tutto sono, a piedi, circa 130 chilometri per un dislivello in salita di quasi 4mila metri da percorrere in cinque o sei giorni.

L'itinerario per i camminatori è fattibile anche in bici. Ma attenzione: non è per tutti. È indispensabile disporre di eccellenti capacità di guida e di un'ottima attrezzatura (solo mountain bike di qualità, meglio se biammortizzate). Anche i ciclisti più esperti devono mettere in conto lunghi tratti non pedalabili, in cui bisogna scendere e spingere.