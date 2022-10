Tra errori e silenzi Fed e Bce hanno scelto di fare i gamberi

Poi, un incidente comune le ha colpite tutte, a partire da Fed e Bce: l’errore di previsione sulle caratteristiche dell’inflazione. Può quell’errore di previsione minare la fiducia nel modus operandi delle banche centrali, che si basano sull’uso di modelli econometrici? Assolutamente no. A supporto ci sono ragioni generali, e specifiche rispetto a quello che sta avvenendo in questi mesi, che sono sistematicamente presentate in un recente intervento del Governatore Ignazio Visco. L’errore previsivo non inficia la bontà dell’approccio. Certo che diventare meno trasparenti dopo quello che è successo non aiuta a sostenere la causa. Se dopo aver sbagliato a parlare si diventa muti, si dà ragione a chi vuol usare quell’errore per minare la credibilità delle autorità monetarie. Invece Fed e Bce hanno fatto i gamberi, con la velocità che contraddistingue in natura quei crostacei. Una politica monetaria che aspetta i problemi – data dependent – e vive alla giornata – meeting by meeting – sembra l’esatto contrario di quello che serve in una situazione straordinaria come l’attuale. Attraverso il meccanismo delle aspettative, può diventare un boomerang. Ricorda molto quelle politiche sanitarie contro il Covid in cui si aspetta che i fatti precipitino per introdurre obblighi più stringenti. In ambo i casi gli esiti possono essere disastrosi. Ma se per i politici può essere endemico fare scelte miopi, per ragioni elettorali o ideologiche, banchieri centrali indipendenti hanno la possibilità di essere più lungimiranti.