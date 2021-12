Tra ex Ilva e Leonardo ondata di cig in arrivo a Taranto: 4.600 addetti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra fine anno e i primissimi giorni del 2022, l'area di Taranto sarà interessata da una nuova ondata di cassa integrazione ordinaria per la crisi che attraversano due importanti poli industriali: ex Ilva, ora Acciaierie d'Italia, e Leonardo. Per il siderurgico, dove ArcelorMittal Italia prima e Acciaierie d'Italia adesso, stanno ininterrottamente attuando la cassa integrazione da luglio 2019 e ci sono state anche punte di 4.000 addetti, la nuova richiesta, a decorrere dal 27 dicembre e per 13 settimane, riguarda 3.500 dipendenti come numero massimo. Per Leonardo, invece, le 13 settimane di cassa a zero ore coinvolgono 1.049 addetti del sito di Grottaglie (qui sono circa 1.300 i diretti complessivi) dal 3 gennaio.

Diversi, rispetto alle due aziende, i problemi alla base del ricorso alla cig. Nel caso di Acciaierie d'Italia non è il mercato ad essere in crisi e l'effetto pandemia si è allontanato. Anzi, l'acciaio sta vivendo una vera e propria stagione d'oro, con impatto positivo sui conti delle aziende. Non così, invece, per Acciaierie d'Italia (dove è presente anche lo Stato attraverso Invitalia) frenata dai problemi degli impianti di Taranto che non marciano a regime.

Stop and go che frena la produzione

Per tutto il 2020 è toccato all'altoforno 2, fermo per lavori di messa a norma, e questo ha portato via dal computo circa 5mila tonnellate di ghisa al giorno da trasformare in acciaio. Poi da aprile scorso e sino a luglio è stata la volta dell'altoforno 4 e sono “saltate”, secondo numeri forniti dall'azienda, altre 5mila tonnellate giornaliere di ghisa. Adesso è di nuovo la volta dell'altoforno 4, che resterà fermo almeno sino al 20 gennaio, coinvolgendo, per trascinamento, anche l'acciaieria 1.

Se nelle precedenti circostanze si è trattato di fare lavori sui due altiforni, adesso, invece, si tratta di capire cosa impedisce all'altoforno 4, a breve distanza dagli ultimi interventi fatti (e costati circa 70 milioni euro dicono sindacati), di produrre ghisa con regolarità. È del tutto evidente che la serie di stop and go si riflette sull'azienda che l'anno scorso, anche per la vicenda Covid, chiuse con un minimo storico di produzione, 3,4 milioni di tonnellate, e che quest'anno si era data un obiettivo di 5 milioni come primo step della risalita.

Acciaio, Giorgetti convoca per il 13 dicembre

Il 13 dicembre, intanto, con inizio alle 14 e in presenza al Mise, il ministro Giancarlo Giorgetti ha convocato sia i sindacati che l'azienda. È il primo confronto triangolare, dopo che Giorgetti e il Mise hanno più volte ascoltato i sindacati, e arriva ad un mese dallo sciopero di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm del 10 novembre con manifestazione a Roma. Il fatto che vi sia l'azienda lascia supporre che si comincerà ad entrare nel merito del nuovo piano industriale di Acciaierie d'Italia che lo stesso Giorgetti ha detto che sarebbe stato presentato entro fine anno. Un piano riscritto rispetto all'ultimo della sola ArcelorMittal proprio perché c'è una nuova compagine societaria e lo Stato è azionista, nonché improntato sulla decarbonizzazione.