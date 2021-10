Tra i faggi torti della Laga che piacciono all'artista Tullio Pericoli

L'artista Tullio Pericoli, nato non lontano da qui, li ha smesso disegnati a modo suo. Però la forma bizzarra da stregoni, certi alberi del Parco nazionale del Gransasso e dei Monti della Laga ce l'hanno per davvero, altrimenti non sarebbero chiamati i Faggi Torti. Sono alberi dal tronco quasi uncinato che si trovano appena sopra Ceppo, in località Jacci di Verre, a quota 1800 metri. Il terreno qui si è mosso lentamente verso valle trascinando con se anche gli esemplari giovani che poi hanno mantenuto questo aspetto tortile nonostante sia cresciuti verso l'alto: è come se ballassero o ruotassero a seconda della prospettiva da cui si guardano o si disegnano. Da qui si possono raggiungere a piedi anche le Cascate della Morricana.

8/11 10/11 Menu