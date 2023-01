Tra fallimenti, investimenti, Cbdc e regole, la blockchain alla prova

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'anno che si appena chiuso è stato senza dubbio complesso – per usare un eufemismo - per il mondo cripto, dominato dai clamorosi fallimenti dell'exchange Ftx e della stablecoin Terra/Luna, che hanno contagiato una serie di altri attori con una crisi finanziaria che si è trasformata in un clima di sfiducia generalizzata per l'intero settore.

L'anno che si apre diventa quindi cruciale in un senso o nell'altro, per determinare un recupero di affidabilità oppure per confermare il clima di pessimismo ...