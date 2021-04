Tra fisico e virtuale: i consigli di Laurent Asscher per chi inizia a collezionare

3' di lettura

Nato in Belgio, cresciuto in Francia e padre di tre splendidi bambini di nazionalità e cultura belga-italiana, Laurent Asscher è legato al nostro Paese da un amore corrisposto. Nel febbraio del 2020 è stato uno dei quattro collezionisti internazionali insigniti del Premio Rinascimento +, promosso dal Museo Novecento di Firenze in collaborazione con l'associazione Mus.e. Il suo rapporto profondo e appassionato con l'arte, coltivato con attenzione e orgoglio, è cresciuto in parallelo alla professione di imprenditore e investitore in venture capital. «Lavoro nel settore della tecnologia da 25 anni», mi racconta. «Opero nel capitale di rischio, investendo in innovazione e tecnologie, con un approccio molto simile a quello che adotto per collezionare arte, facendomi cioè guidare sempre dalla ricerca di ciò che è unico».

Un ritratto di Laurent Asscher.

QUAL È STATA LA SUA PRIMA ACQUISIZIONE? E L'ULTIMA? Ho iniziato con un dipinto di Jean-Michel Basquiat intitolato Irony of a Negro Policeman del 1981, acquistato all'asta. (Nel 2015 è stato esposto nell'antologica Jean-Michel Basquiat. Now's the Time, organizzata dall'Art Gallery of Ontario e dal Guggenheim Museum di Bilbao, ndr). L'ultima opera entrata in collezione è un dipinto di Ed Ruscha che raffigura la bandiera degli Stati Uniti. Lo ha realizzato nel 2000, durante le elezioni presidenziali vinte da George W. Bush contro Al Gore. È un'opera molto importante che Ed Ruscha ha descritto così: “È come un coccodrillo che spunta dall'acqua: l'immagine è carica e scarica, simbolica e non simbolica, ma non si può dimenticare che lì il cielo è scuro!”.

Loading...

“Top of Flag” (2020), Ed Ruscha.

QUANDO E PERCHÉ HA INIZIATO A COLLEZIONARE? Ho cominciato nel 1992. Sono sempre stato mosso dalla ricerca di ciò che è unico e credo nell'importanza della trasmissione dell'arte e del sostegno agli artisti e alla loro capacità di innovazione.

COME SI PUÒ COMINCIARE A COLLEZIONARE ARTE? Il mio personale consiglio è di iniziare a collezionare qualsiasi medium: riproduzione, grafica, disegno. La passione comincerà a crescere. L'importante è seguire sempre la propria intuizione.

“Untitled” (2006), Wade Guyton e, accanto, “Untitled (Standard Lotus No. XV, Bird of Paradise, Japanese Tiger Mouth Face 44.14)”, (2012-2013), Mark Grotjahn.

QUAL È IL FOCUS DELLA SUA COLLEZIONE? Direi che ha un gusto americano, un American flavor. È fondamentalmente una collezione di artisti americani o che vivono in America. Negli ultimi dieci anni l'ho ampliata e oggi include più di cento opere. Comprende principalmente artisti contemporanei del dopoguerra, in particolare, come spiegavo, artisti statunitensi: Cy Twombly, Brice Marden, Richard Serra, di cui possiedo una grande scultura in acciaio Corten. I loro dipinti e le loro sculture sono posti in dialogo aperto con opere più storiche come una Fine di Dio di Lucio Fontana del 1963.