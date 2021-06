Tra food e benessere le case di charme delle regine dell’ospitalità

3' di lettura

Tre eccellenze dell’ospitalità in Lombardia, situate in location ambite e guidate da due donne. Tre modi di fare ospitalità che richiamano clienti italiani e internazionali, ancora più oggi che vista la pandemia – al momento arginata grazie alle regole stringenti e al vaccino – si cercano luoghi nella natura che possano offrire il comfort di una casa e tutti i servizi di un hotel di lusso.

Il Grand hotel Tremezzo, sul lago di Como, L’Albereta a Erbusco in Franciacorta e Villa Fiordaliso, Relais & Chateuax a Gardone sono eccellenza italiane riconosciute nel mondo. L’attenzione al dettaglio e al design, un’offerta che si rinnova di stagione in stagione, Spa di altissimo livello e un ambiente circostante che offre natura e paesaggi meravigliosi. Non solo. L’accoglienza di una casa padronale con i servizi di un albergo.

Quella del Grand hotel Tremezzo è una accoglienza in cui si intravede la mano femminile, dagli arredi ai dettagli. E così sarà anche a Moltrasio nella Villa Passalacqua, rilevata dalla famiglia De Santis per farne un boutique hotel di charme che aprirà con una ventina di camere nell’estate 2022. Si tratterà di una vera e propria casa di altissimo livello, dove il cliente potrà scegliere di vivere diverse esperienze all’insegna dell’eccellenza italiana da pranzi e cene all’aperto nell’angolo preferito del giardino fino alla partita di bocce, ma anche il giro nell’orto e nel frutteto.

«La nostra filosofia è mai fermarsi - racconta Valentina De Santis -. A Moltrasio stiamo sostenendo investimenti impegnativi e strutturali, a Tremezzo ci stiamo focalizzando sull’esperienza per i clienti, dalla spiaggia inaugurata nel 2020 alla ristorazione con Giacomo al lago, la nostra novità di quest’anno». Non solo. Da pochi giorni è nata la boutique online Sense of lake dove trovare la linea di profumazioni dell’hotel, gli accappatoi e una serie di prodotti Made in Italy, dalle borse Le Niné e Babush ai capi di Mia piccola collezione. «L’ospitalità per definizione ha un tratto femminile - racconta Valentina -. Significa aprire le porte di casa propria a chi viene a visitarti e trovare da te una esperienza unica».

In Franciacorta L’Albereta è una eccellenza di ospitalità al femminile. Carmen Moretti sovrintende al perfetto funzionamento del resort che punta su food e Spa. «Ci saranno presto novità legate alla ristorazione anche fuori dall’hotel - racconta -. Così come già in casa proponiamo svariate esperienze di cibo. Ma stiamo anche effettuando una importante analisi per la Spa, negli ultimi 18 anni a marchio Chenot. Potremmo continuare ma con grandi cambiamenti oppure scegliere di cambiare percorso. Lo stiamo valutando». Il Covid ha cambiato l’approccio al cliente e ha spinto a trasformare dieci camere in 5 suite più ampie, oltre al rifacimento della piscina. La presenza femminile è in ogni angolo, dalla cura del servizio a quella dell’arredo. «Sono un architetto mancato e quindi amo curare l’arredo dell’hotel, che è una vera e propria casa dove il cliente si deve sentire a proprio agio. Amo la scelta dei colori e dei decori floreali, e cambio spesso gli allestimenti a seconda delle stagioni». All’Andana in Toscana, la presenza femminile è stata declinate nelle figure delle Maggiordome che declinano per il cliente una serie di experience durante il soggiorno.