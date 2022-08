Tra fuoco e ghiaccio

Che cos’è il ghiaccio?

«C'è chi dice che il mondo finirà col fuoco/e chi col ghiaccio». Così Robert Frost, in una poesia che dà il titolo a una splendida raccolta di recente tradotta da Silvia Bre (Adelphi, 2022). «Come un pezzo di ghiaccio su una stufa rovente la poesia deve cavalcare il proprio scioglimento». Non così i ghiacciai, però, come accade invece in questa stagione di fuochi che divampano e di ghiacci che si sciolgono al ritmo di 500 miliardi di tonnellate ogni anno. In Ghiaccio (il Saggiatore, 2019), Marco Tedesco e Alberto Flores D'Arcais raccontano la Groenlandia, un continente che cuoce, le acque che si innalzano, le marce degli orsi polari verso l'entroterra in cerca di cibo, l'inattesa percorribilità di rotte un tempo inviolabili oggi battute da crociere turistiche. Quello che è stato per secoli simbolo di immobile mistero, ora è in movimento. Ci preoccupa e ci spaventa. In tutto il pianeta si alza il livello del mare, tornano in circolo creature microscopiche e sconosciute, i fiumi, privati dell'apporto continuo dallo scioglimento regolare del ghiaccio, diminuiscono sensibilmente la loro portata. All'inizio di luglio, la tragedia della Marmolada sotto i nostri occhi: undici morti sotto una colata di fango e ghiaccio. Nel resto del paese siccità e incendi. Ghiaccio e fuoco.

Malattie dell'anima mundi

Psiche e ambiente vivono in continuità, sono una nell'altro. Dunque ogni incendio e ogni liquefazione del mondo sono segnali di pericolo psichico oltre che ambientale. Una distruzione su scala planetaria che richiede provvedimenti concreti sul piano collettivo (“scelte essenziali”, le ha definite il Nobel Giorgio Parisi) e chiama a uno sforzo di attenzione e cura sul piano individuale, la capacità di ascoltare gli allarmi e farsene carico, occupandosi delle malattie fisiche e mentali dei fuochi e dei ghiacci. Per arginare la devastazione dei cambiamenti climatici occorre prima di tutto una cura della politica e una politica della cura. E molta consapevolezza psichica intesa come capacità di percepire come proprio il dolore del mondo.