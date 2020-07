Cattolica-Generali, parla Sesana: «Una partnership solida e italiana» Il responsabile per l’Italia del Leone racconta il progetto di alleanza: «Paghiamo troppo per il 24,4%? Per noi il prezzo è giusto» di Alessandro Graziani

Fondazione Cattolica: oltre 3 milioni a realtà sociali nel 2019

Il responsabile per l’Italia del Leone racconta il progetto di alleanza: «Paghiamo troppo per il 24,4%? Per noi il prezzo è giusto»

4' di lettura

«La partnership tra Generali e Cattolica Assicurazioni è una grande opportunità di sviluppo per entrambi i gruppi e per tutti i loro stakeholders. Generali è un player internazionale e si propone a Cattolica come un partner solido, italiano e con forti radici nel Veneto. Paghiamo troppo per il 24,4%? Per noi il prezzo è giusto, entriamo in una Compagnia con fondamentali solidi, una rete fidelizzata e che ha avviato il suo percorso di trasformazione in una società per azioni». Marco Sesana, country manager e amministratore delegato e di Generali Italia e Global Business Lines, illustra la proposta di partnership che a breve porterà - a condizione che l’assemblea dei soci di Cattolica del 31 luglio approvi la trasformazione in Spa - il gruppo Generali a detenere il 24,4% della compagnia veronese sottoscrivendo 300 milioni dell’aumento di capitale da 500 milioni chiesto dall’Ivass per riequilibrare i ratios patrimoniali. Un investimento finanziario cui si abbinano, come illustra Sesana in questa intervista a Il Sole 24 Ore, collaborazioni industriali in varie attività. E che evita, anche se il manager non lo dice esplicitamente, che Cattolica finisca preda di concorrenti assicurativi esteri.

Partiamo proprio dalla partnership industriale. Cosa proponete a Cattolica e ai suoi 3,5 milioni di clienti?

La partnership si articola in quattro aree di attività. L’asset management, con Generali che ha già circa 500 miliardi di masse gestite, che può essere esteso al portafoglio investimenti di Cattolica. Poi i servizi offerti dalla nostra divisione di “Internet delle cose” Generali Jeniot per lo sviluppo del business telematico auto, casa, pet e imprese. La terza area di collaborazione riguarda il Business Salute, con l’estensione alla clientela di Cattolica dei servizi di Generali Welion in ambito salute. Infine la Riassicurazione, in relazione ad una quota dei rischi da riassicurare. Le dimensioni del gruppo Generali e gli investimenti in tecnologia e innovazione possono essere utili a Cattolica.

Cattolica è una compagnia assicurativa che opera sul mercato ma ha anche una parte di clientela legata all’associazionismo cattolico. Il vescovo di Verona ha messo in guardia dai rischi che la perdita dello status di cooperativa snaturi la società piegandola alle logiche del profitto. Al di là delle considerazioni della Curia, temete di perdere una parte della clientela?

Assolutamente no. Anzi, credo che insieme possiamo aumentare il numero dei clienti. Il gruppo Generali ha dimostrato negli anni di saper fare business partendo dall’attenzione ai bisogni delle persone. Anche con iniziative sociali nel welfare e nel terzo settore, nella scuola. Fino al sostegno dato a famiglie, aziende, associazioni e protezione civile durante l’emergenza Covid, per cui solo in Italia ha messo in campo un piano da 110 milioni di euro per l’emergenza sanitaria. Da questo punto di vista crediamo che noi e Cattolica condividiamo gli stessi valori.

La sede e il quartier generale di Cattolica resteranno a Verona anche dopo il vostro arrivo?

Certamente. La nostra è una partnership, gli unici accordi di governance riguardano l’ingresso di tre consiglieri di amministrazione scelti da Generali a tutela dell’investimento. Quanto a Verona e al Veneto, vorrei ricordare che le Generali hanno un legame storico con il Veneto dal 1832. Siamo qui, siamo un’azienda veneta, con una struttura direzionale a Mogliano, e presenza a Venezia e a Verona

Molti analisti si interrogano. Generali entra in Cattolica con il 24,4%. E poi? Quale sarà lo step successivo?

Ora pensiamo solo a far partire bene la partnership e a creare valore per Generali e Cattolica. E questo richiede grande focus.