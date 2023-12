Tra ghiacci e vulcani con l’elettrica autoricaricabile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si può viaggiare a trazione elettrica per 500 km su strade impervie dell’Islanda in una Epic Drive, tra paesaggi mozzafiato dove incontrare qualcuno è un colpo di fortuna, tra fiordi, montagne vulcaniche (in forte agitazione sismica), ghiacci e nessuna colonnina nei paraggi? Sì, se l’auto genera a bordo l’energia elettrica grazie a un motore termico che ha emissioni molto basse, anche se ovviamente non nulle. È il caso della Mazda MX-30 R-EV: una macchina particolare perché la trazione è elettrica, grazie a un motore da 125 kW (170 cv) alimentato da una batteria da 17,8 kWh (la capacità è bassa, però più sostenibile nel ciclo di vita) che a sua volta è ricaricata da un motore a benzina che funge da gruppo elettrogeno, con una pecularità che affonda nella storia e nel DNA del marchio giapponese. Il motore è un rotativo Wankel con singolo rotore, di nuova concezione, di 830 cc 75 cv pari 55 kW). E, in un certo senso, tutta l’architettura del powertrain simboleggia la filosofia di Mazda per la transizione energetica che deve essere tecnologicamente neutrale e sostenibile dal punto di vista economico, pratico oltre che meramente ambientale ma senza dogmi.

Del resto anche le elettriche pure, le cosiddette Bev, Battery electric vehicle, da qualche parte l’energia la devono prendere per ricaricare e se la fonte non è totalmente rinnovabile la questione dell’inquinamento va ripensata. Non a caso nell’idea di Mazda c’è anche l’alimentazione del Wankel con e-fuel per diventare carbon neutral. La nostra Epic Drive edizione 2023 (Mazda ogni anno organizza un tour no limits in zone estreme) è iniziato a Reykjavík dove abbiamo potuto sperimentare la marcia in un traffico inaspettato. ma del resto l’islanda ha una densità di popolazione rarefatta (3 abitanti per km quadrato ) e 140mila islandesi sui 366mila totali vive nella capitale. Un po’ di traffico ci sta, e in coda abbiamo subito apprezza la fluidità del powertrain. la trazione è elettrica, coppia abbondate subito disponibile e quattro ruote motrici rendono la guida agile e sicura.

Rispetto alla versione EV della MX-30, si avverte il rumore del Wankel che ricarica la batteria quale assicura un’autonomia di appena 85 km, ma il sistema range extender con 50 litri di benzina dissolve l’ansia da ricarica. La a vettura è considerata una ibrida plug-in e infatti può anche essere ricaricata anche alla spina. In corrente continua accetta fino a 50 KW (in 25 minuti si rigenera dal 10% all’80%) collegato alla rete domestica il crossover la batteria si ricarica in poco meno di 5 ore. Abbiamo sperimentato le tre modalità di guida. In EV, totalmente elettrica, il Wankel interviene solo quando la batteria completamente scarica; Normal, nella quale la batteria non viene mai fatta scendere sotto il 45%e Charge, dove il motore termico è attivo per mantenere il livello di carica.

A volante è piacevole e sportiveggiante (del resto vanta il nome MX, come quello della mitica roadster) e anche sui fondi difficili e ghiacciati la sicurezza è garantita, ma avevamo le gomme chiodate che hanno aumentato il grip ma fatto peggiorare un po’ i consumi: nel nostro itinerario, verso il nord ovest islandese, abbiamo registratato circa 12,3 l/100 km. Un valore buono considerato le strade e la complessità dell’itinerario lungo nei 550 km. In elettrico puro la vettura segna 17,5 kWh/100 km. La vita a bordo è di buon livello: sedili comodi e spazio a bordo, discutibile l’infotainment con un navigatore non sempre all’altezza, meglio usare le mappe di Google .