Tra hotel, cantine e web alla Veneto Academy si impara il turismo 4.0

Tra hotel, cantine e web alla Veneto Academy si impara il turismo 4.0

Secondo i dati nel 2018 il settore turistico in Italia ha dato lavoro a 3.5 milioni di persone. Oltre che nelle scuole alberghiere, una quota crescente di questi lavoratori si è formata negli Its specializzati in turismo e beni culturali come la Veneto Academy, al primo posto nella classifica Indire per l'occupabilità.