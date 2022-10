Tra Israele e Libano è pax energetica: intesa sui confini marittimi nell’East Med

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un accordo davvero storico, raggiunto nel nome del gas: Israele e Libano, dopo anni di trattative mediate dagli Stati Uniti, hanno trovato un compromesso sulla demarcazione dei confini marittimi. È solo una pax energetica tra due Paesi che tecnicamente sono ancora in guerra (quello siglato nel 2006 è solo un cessate il fuoco, non un trattato di pace). Ma è comunque un primo passo verso relazioni più distese, anche se i toni restavano minacciosi ancora pochi giorni prima, quando sembrava che per l...