Tra le lagune d'acqua dolce nel Lençóis Maranhenses National Park

La sabbia bianca e fine segna il percorso paradisiaco dei viaggiatori nel Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses, nello stato di Maranhão, che dista 250 km dall’aeroporto di São Luís, capitale dello stato, collegata con voli diretti a diverse città brasiliane, tra cui gli aeroporti di Rio de Janeiro e San Paolo. Le lagune d’acqua dolce tra le dune formano uno scenario unico. La destinazione, infatti, attira i turisti alla ricerca di questo fenomeno mozzafiato. Il parco occupa un’area di 155 mila ettari ed è considerato il più grande parco di dune del Brasile. Sebbene le lagune siano le attrazioni principali, l'offerta turistica va ben oltre. Chi visita i Lençóis Maranhenses può trascorrere intere giornate sulla spiaggia di Caburé e Atins o fare passeggiate lungo il Rio Preguiças e il Rio Formiga o praticare il kitesurf. È anche possibile percorrere sentieri inesplorati che attraversano completamente il parco, un percorso che richiede dai tre ai cinque giorni, ma rappresenta il modo migliore e più intenso per vivere il luogo. Uno degli itinerari più popolari di Barreirinhas, il circuito Lagoa Bonita, è tra le più belle passeggiate di Lençóis. Il circuito si distingue per una ripida salita di dune, dove ci si può aiutare con una corda. La salita, alta 30 metri, è ripagata da uno dei paesaggi più belli tra i sentieri del parco nazionale. L’attraversamento del parco può essere effettuato in tre, quattro o cinque giorni, a seconda del percorso e del ritmo del gruppo. L’ideale è partire da Atins per arrivare a Santo Amaro, scegliendo il percorso meno faticoso. La traversata a piedi, sempre attraverso le dune o in riva al mare, inizia all’alba. La giornata termina a metà mattina e il tempo di percorrenza varia tra le 4 e le 5 ore e permette di attraversare zone remote.

