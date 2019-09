Tra laser, zucchero e miele ecco i segreti per una pelle ultra liscia Esistono due scuole di pensiero in merito alla depilazione: una vuole l'eliminazione totale (tra le celeb Eva Longoria, Jennifer Lopez e Rihanna), l'altra non giudica superflui i peli, ma addirittura decorativi di Monica Melotti

3' di lettura

Esistono due scuole di pensiero in merito ai peli: una vuole l'eliminazione totale, anche nelle parti intime, l'altra è pro pelo, non li giudica superflui ma addirittura decorativi. A favore della depilazione integrale, anche dove non batte il sole, abbiamo nomi eccellenti: Eva Longoria, Jennifer Lopez, Rihanna solo per citarne alcuni.

La conferma arriva anche da uno studio pubblicato sulla rivista Jama, su un campione di 3.300 donne, d'età compresa tra i 18 e 65 anni, dove l'84% dichiara di depilare i peli pubici, mentre il 62% opta per la depilazione integrale anche per compiacere il partner. La maggior parte dei ginecologi però sostiene che il pelo ha una funzione protettiva da germi e infezioni, quindi la depilazione totale nelle parti intime non è così igienica come si tende a pensare.

Dall'altra parte abbiamo un nutrito gruppo di donne pro-bush, raccolte con l'#hairpositive, tra cui diverse celebs: Cara Delevingne, Lourdes la figlia di Madonna, Paris Jackson e Veronica Lucchesi, voce dei La Rappresentante di Lista. A sostegno dell'ascella incolta anche Annahstasia, la testimonial della campagna Nike che mostra in modo disinvolto nella pubblicità le ascelle non depilate.

E allora? Il giusto sta nel mezzo, come dicevano gli antichi latini, a noi la scelta di depilare o no alcune zone del corpo, qualunque cosa si scelga va bene lo stesso. In questa kermesse del pelo, si aggiungono anche gli uomini. Secondo una recente ricerca Mintel, gli uomini nel Regno Unito, circa il 46%, vogliono la depilazione totale del petto, ma la percentuale cresce al 57% tra i giovanissimi, tra i 16 e i 24 anni, che si radono anche le zone pubiche.



Il laser per l'epilazione

Il laser è sempre più apprezzato, oltre ad eliminare il fastidio di fare la ceretta regolarmente, permette di togliere i peli in modo definitivo. L'ultimo dispositivo si chiama Thunder MT di Renaissance, made in Italy, che combina due lunghezze d'onda, Alessandrite e Nd:Yag. «Questo laser riesce ad agire su qualsiasi spessore di pelo, senza interferire con l'abbronzatura e con la carnagione più scura - spiega Luigi Crociatti, dermatologo a Martano (Lecce) -. Il trattamento dura pochi minuti, tanto che è possibile depilare tutto il corpo in circa mezz'ora, per esempio per trattare una schiena maschile occorrono 15 minuti. Il trattamento non è doloroso, l'unica precauzione è non esporsi al sole nelle 24 ore precedenti alla seduta e non farlo neanche nelle successive 24 ore. Per consolidare i risultati occorrono circa dieci sedute, le prime 3-4 da seguire con cadenza mensile, mentre le altre ogni due-tre mesi. Le zone più richieste? Nel mio studio eseguo circa 15mila trattamenti ogni anno, la maggior parte riguarda le donne, circa il 60-70%, le quali richiedono soprattutto le gambe, le ascelle e la zona bikini. Il restante sono uomini che vogliono depilarsi il petto, l'inguine, le spalle e l'addome».