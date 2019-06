Tra lavoro nero e false pensioni 55mila non in regola di Marco Ludovico e Marco Mobili

Al vertice della Guardia di Finanza dal 25 maggio scorso, classe 1963, Giuseppe Zafarana è il più giovane comandante generale nella storia delle Fiamme Gialle, che oggi a Roma festeggiano il 245° anniversario della loro fondazione.

Tifa il “Diavolo” (rossonero) come grande passione sportiva, ma è pronto a combatterlo se si presenta sotto forma di frode o danno alla spesa pubblica. Di strada al Comando generale Zafarana ne ha già fatta tanta, le ultime miglia come capo di stato maggiore (2016-2018) e prima ancora (2009-20013) capo reparto personale. È dunque alla guida di una macchina conosciuta e rodata, che da gennaio 2018 al 31 maggio scorso ha concluso oltre un milione e mezzo di interventi e quasi 100mila indagini per la magistratura ordinaria e contabile.

Con particolare attenzione all’economia sommersa dove sono stati intercettati poco più di 13mila evasori totali in grado di non pagare al Fisco 3,4 miliardi di Iva. Ma il 2019 è l’anno del contrasto al lavoro nero: negli ultimi 17 mesi su 8mila datori di lavoro controllati sono emersi 42.048 occupati non in regola, in pratica più di cinque dipendenti ad azienda sottoposta a verifica. Se poi al sommerso si sommano i 13.570 cittadini denunciati per frodi nella spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria, il totale delle posizioni irregolari a danno delle casse dello Stato supera i 55mila soggetti.

Le priorità del neo comandante generale sono la lotta all’evasione fiscale, il contrasto alla criminalità economica anche organizzata e la tutela della spesa pubblica: «Va da sé che con l’introduzione del reddito di cittadinanza e di Quota 100 quest’ultimo impegno è destinato a intensificarsi». E aggiunge: «Lo dobbiamo ai tanti cittadini che, in possesso dei requisiti previsti, confidano in questa misura di sostegno; e ai contribuenti onesti e rispettosi delle regole, i quali pretendono giustamente che le risorse disponibili siano impiegate per alleggerire il disagio delle famiglie realmente bisognose».

Sul reddito di cittadinanza quali sono gli obiettivi assegnati alla Finanza?

I controlli sulla regolarità degli appalti e, in generale, sui processi di gestione della spesa pubblica, la lotta alla corruzione, l’accertamento delle responsabilità amministrative per danni erariali in collaborazione con la Corte dei conti, così come l’indebita percezione delle «prestazioni sociali agevolate», sono oggetto di specifici piani operativi che impegnano, ormai da anni, i nostri reparti. Per fare ciò abbiamo già avviato mirate analisi di rischio a livello centrale per intercettare ogni possibile abuso, di natura anagrafica o patrimoniale, nella domanda di accesso al beneficio. Non vale la pena rischiare perché oltre alla decadenza dall’agevolazione sono previste sanzioni severissime, fino a sei anni di reclusione. E noi siamo in grado di individuare gli abusi.