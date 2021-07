Tra i listini svetta solo Wall Street, i riflettori si spostano sulle minute Fed

2' di lettura

Settimana generalmente sottotono quella appena conclusa per i principali listini internazionali. Sotto pressione in particolare il mondo degli Emergenti con le piazze cinesi in calo di oltre il 3 per cento. L’indice generale degli Emergenti ha perso il 2,5 per cento. In leggera flessione l’Europa dove ha tenuto le posizioni solo il Dax. Di tutt’altro tenore il sentimenti negli Usa con S&P 500 e Nasdaq, ai massimi storici in rialzo di circa il 2 per cento. Ora sarà la diffusione prevista mercoledì...