Tra manovra e obiettivi Pnrr di fine dicembre, scatta il tour de force di fine anno

Appena 120 ore per chiudere. È un fine anno particolarmente impegnativo quello che attende la maggioranza nei prossimi giorni. Da una parte la partita della manovra, che dovrà registrare il via libera definitivo del parlamento, e in particolare del Senato, così da lasciarsi alle spalle lo spettro dell’esercizio provvisorio.

E poi, un altro capitolo di peso, quello del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza: entro il 31 dicembre vanno “portati a casa” tutti i 55 obiettivi del secondo semestre 2022. Solo in questo modo l’Italia potrà richiedere alla Ue la terza rata da 19 miliardi di euro. L’ultimo aggiornamento dell’esecutivo relativo allo stato di attuazione, in occasione della cabina di regia del 16 dicembre, dava per raggiunti 40 obiettivi su 55. Secondo quel report, i restanti 15 erano stati tutti avviati e in corso di finalizzazione

Manovra, Senato chiamato a ratificare le misure del testo uscito dalla Camera

Una volta scattato il semaforo verde della Camera, la manovra si appresta a ottenere quello del Senato. Il calendario di Palazzo Madama prevede la convocazione dell’Assemblea martedì 27 dicembre alle 14, per l’avvio della sessione di bilancio, con l’invio del testo alle commissioni Finanze e Tesoro.

I tempi sono stretti, ma sufficienti per far terminare i lavori entro la fine dell’anno ed evitare così l’esercizio provvisorio. Il passaggio della legge di Bilancio a palazzo madama sarà formale: dal punto di vista della sostanza, l’assetto è quello emerso in occasione dell’esame della Camera: per velocizzare l’iter, anche il Senato approverà il ddl con la fiducia, senza quindi dare la possibilità ai parlamentari di mettere ulteriormente mano alle misure.

Dopo la seduta del 27, il calendario prevede che l’Assemblea di Palazzo Madama si riunisca il 28 dalle 9,30 e il 29 sempre dalle 9,30: quest’ultima convocazione contiene però la specifica “se necessaria”. L’ipotesi, quindi, è che il 29 la manovra possa essere già stata licenziata.