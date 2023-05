Tra memoria e impegno, ecco come si racconta la Fondazione Museo della Shoah

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Mercoledì 24 maggio 2023 alle ore 17.00 presso la Casina dei Vallati, si terrà l'iniziativa “Tra Memoria e Impegno: La Fondazione Museo della Shoah si racconta” organizzata in collaborazione con Claudia Conte, conduttrice Rai e attivista per i diritti umani.

L'evento, che vedrà la partecipazione di diverse personalità del mondo delle istituzioni, della cultura e del sociale, sarà l'occasione per presentare il Bilancio Sociale 2022 della Fondazione Museo della Shoah.

Dopo la visita alla mostra “L'inferno nazista. I campi della morte di Belzec, Sobibor e Treblinka”, guidata dal curatore Marcello Pezzetti, ci sarà una tavola rotonda, moderata dalla stessa Claudia Conte e in diretta su Radio Radicale, cui prenderanno parte: il Presidente Fondazione Museo della Shoah Mario Venezia, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, l'Ambasciatore d'Israele in Italia Alon Bar, la Presidente dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni, la Presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello, il Sindaco di Firenze Dario Nardella.

Saranno presenti anche l'attore e doppiatore Luca Ward, voce narrante della mostra, e la regista e sceneggiatrice Silvia Scola. Con questa seconda edizione del bilancio sociale, la Fondazione Museo della Shoah intende porre in evidenza le attività organizzate durante lo scorso anno, quali la didattica, le mostre, i convegni, le presentazioni di libri, il Cineforum, la produzione di documentari e soprattutto come queste ricoprano un ruolo primario per i propri stakeholder.

“Mi sono avvicinata con grande rispetto, umiltà e profondo senso di responsabilità al tema della Shoah attraverso le attività e i progetti della Fondazione che permette di mantenere viva e presente la memoria, lo sterminio di 6.000.000 di ebrei e le dinamiche che l'hanno generato, trasformando in attività formative il monito della Shoah per l'umanità intera.” Queste le parole di Claudia Conte a pochi giorni dall'iniziativa.

Come sottolinea Mario Venezia: “La nostra sfida quotidiana è quella di mantenere alti livelli di servizio, migliorando la qualità formativa dei nostri utenti e promuovendo una strategia di condivisione, attenta allo sviluppo di collaborazioni sostenibili, sia da un punto di vista economico che sociale. Lo scopo principale trasmettere il patrimonio storico-culturale per il cui accrescimento e cura lavoriamo sodo ogni giorno”.