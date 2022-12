Tra le migliori app scelte da Apple nel 2022 meno ansia da performance e notifica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Apple come ogni finale di anno ha premiato le migliori app del suo store digitale. Ne sono state scelte 16 dal team editoriale globale dell’App Store di Apple, che le ha opzionate per l’esperienza che si sono mostrate capaci di offrire all’utente e per l’impatto culturale.

Quella dell’impatto culturale è una categoria della premiazione. Abbiamo parlato con gli sviluppatori di due app che hanno vinto questa menzione e con quelli della migliore app per Apple Watch.

«Bere acqua Water Lama reminder», che appunto è tra le vincitrici nella categoria “impatto culturale”, è una app che consente di monitorare la propria idratazione durante il giorno. È l’utente a inserire i suoi dati. Si tengono d’occhio i propri progressi rispetto all’obiettivo di acqua da bere, si possono impostare reminder e scegliere tra oltre 40 bevande.

L’aspetto salutista è molto evidente, con anche delle «Hydration challenges» con gli amici. L’altro è quello ludico. Il design è colorato e giocoso, basato sull’avatar di 45 animali. Non restituisce una idea di performance ansiogena, ma al contrario un invito a una quotidianità più salutare che allo stesso tempo non diventi uno stress. Questo è il tentativo degli sviluppatori, che hanno origini ucraine: nascono nel web design ma ora hanno sposato le app (stanno lavorando a una completamente nuova che arriverà a breve).

Da questo punto di vista questa app ricorda la filosofia di «Gentler Streak», premiata come App Apple Watch dell'Anno. È un fitness tracker che aiuta a bilanciare attività fisica e riposo per mantenere uno stile di vita sano. Fin qui poco di nuovo. Ma, anche in questo caso, colpisce il design molto efficace ma soprattutto una minore enfasi rispetto alle consuete app di questo tipo sulla performance.