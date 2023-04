Tra monumenti medievali e paese fantasma

All'interno del sito archeologico di Herakleia si può visitare il Museo Nazionale della Siritide, che custodisce il patrimonio archeologico del territorio che gravita intorno alle valli dei fiumi Agri e Sinni. Proseguendo il viaggio si incontra il santuario di Santa Maria di Anglona, uno dei più famosi monumenti medievali della regione. Arrivati a Tursi, piccola cittadina costruita dai Goti tra il IV e V secolo, è possibile una visita a piedi della “Rabatana o Arabatana “, il primo nucleo abitativo del paese, letteralmente circondato per ogni lato da profondi e inaccessibili burroni. Altro punto di interesse è quello di Craco, il cosiddetto “paese fantasma” che da alcuni anni entusiasma viaggiatori e numerosi registi che hanno scelto il paese lucano per girare i propri film come il “King David” di Bruce Beresford, “Saving a Grace” di Tom Conti, “La Lupa” di Alberto Lattuada, “Il Sole anche di notte” di Paolo e Vittorio Taviani.

A Bernalda - luogo che ha dato i natali e la casa di Agostino Coppola nonno di Francis Ford - è invece possibile cenare a Palazzo Margherita, rilevato dal regista nel 2004 con il desiderio di trasformarlo in un piccolo e lussuoso boutique hotel. Da qui il viaggio potrebbe proseguire verso la Puglia per toccare Taranto, dove è possibile, sempre in tema d'arte, una visita al Crac Puglia - Centro Ricerca Arte Contemporanea e Polignano a mare per una sosta culturale al Museo Comunale d'Arte Contemporanea Palazzo Pino Pascali.



