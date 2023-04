Tra le mura medievali di Pitigliano e i vitigni maremmani

Rientrando un poco all'interno e prendendo una qualsiasi uscita della Statale Aurelia nel tratto Talamone – Capalbio, si possono incontrare panorami tipicamente toscani, tra vigne dove matura il Morellino di Scansano, casolari isolati e borghi ben arroccati sulle loro posizioni strategiche. Si segnala in particolare Magliano in Toscana, con le sue mura medievali perfettamente conservate, camminando sulle quali si gode di uno splendido affaccio sulla campagna circostante. Altri borghi meritevoli sono Montiano, Scansano, e un po' più distanti le città del tufo di Pitigliano, Sorano e Sovana. Diverse le soste dove abbinare il buon cibo ai vini di pregio. Il Caseificio Sociale di Manciano è una realtà ormai storica, la cui produzione spazia dal classico Pecorino Toscano Dop ai formaggi freschi, mentre l'Azienda Agricola Mocali, nelle vicinanze di Montiano, produce Morellino di Scansano e Maremma Toscana Doc, ma il suo terroir, composto da quarzo e arenaria, è ottimo anche per vitigni internazionali. Per chi apprezza il connubio fra bellezza paesaggistica ed architettonica c'è la Tenuta Ammiraglia di Frescobaldi. La Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano - inaugurata nel 2018 e presto diventata un polo di attrazione per l'enoturismo maremmano con 170 soci - fa parte di un paesaggio collinare rinfrescato dalla brezza marina, che costituisce l'habitat perfetto per la produzione del vino che porta il nome di questa località nel cuore della Maremma. Tenuta Belguardo, invece, può essere la tappa conclusiva per la prima giornata di itinerario, un luogo di singolare bellezza immerso nelle colline tra Grosseto e Montiano.



