Tra muscoli e volt la nuova Eldorado ora è nelle due ruote Aspettando i nuovi investimenti per il 2026 è il business della bicicletta a rilanciare il territorio di Luca Orlando

Bormio

4' di lettura

«Cosa manca? Il mare». Una battuta, quella del sindaco Roberto Volpato, ma fino a un certo punto. Perché per il resto, in effetti, Bormio non può certo lamentarsi. Natura e storia hanno fornito alla cittadina dell’Alta Valtellina una dotazione non banale da mettere a disposizione dei turisti. Che arrivano da sempre copiosi d’inverno per sfruttare i 50 chilometri di piste (110 nel comprensorio allargato) e magari cimentarsi nella mitica “nera” Stelvio, una delle icone della discesa mondiale. Ma che anche d’estate affollano alberghi e agriturismi per impegnarsi in attività diverse, dalla semplice passeggiata al trekking più estremo; dal relax termale alla bicicletta.

I numeri certificano per l’area una capacità di attrazione crescente, con presenze annue lievitate di 100mila unità tra 2014 e 2018, arrivando a quota 532mila, il massimo di sempre. E se in passato a trainare gli arrivi era soprattutto lo sport invernale ora l’estate è in netto recupero. Grazie alla nuova star assoluta: la bicicletta.

«È il fenomeno certamente più significativo degli ultimi anni - spiega il direttore di Bormio Marketing Maurizio Seletti -e grazie a questo boom ormai qui a Bormio stagione estiva e invernale sono quasi in pareggio, mentre in passato il rapporto era almeno 70-30 a favore della neve. Con il vantaggio ulteriore di avere allargato la fruizione ai mesi di maggio e settembre, in passato molto meno dinamici, distribuendo in modo più omogeneo i flussi degli arrivi».

Trend favorevole alle due ruote assecondato con l’ampliamento dell’offerta esperienziale, prevedendo granfondo ed eventi a tappe dedicati agli appassionati. Così come servizi aggiuntivi tra cui escursioni ad hoc con ammiraglia al seguito, bike-shuttle, guide dedicate, lavanderie overnight per provvedere alle esigenze di chi per definizione viaggia leggero, colazioni “rinforzate” con la possibilità di avere spaghetti anche alle 7 del mattino, massaggi defatiganti a fine giornata. «Le 40 bici da corsa che c’erano qui in negozio tre anni fa - ci racconta Matteo, addetto di Sky&Bike - oggi sono diventate 70. E spesso non bastano, perché ormai per noleggiarle ci chiamano da tutto il mondo, anche con sei mesi di anticipo».

Numeri crescenti che spingono le amministrazioni a percorrere nuove strade. Come la chiusura dei passi al traffico veicolare, iniziativa che dopo una prima sperimentazione nel 2018 viene ora ampliata in modo stabile a tre week-end estivi. Chiusure delle strade a rotazione il venerdì, sabato e domenica per consentire agli appassionati di bicicletta di cimentarsi su Stelvio, Gavia e Mortirolo senza l’incubo di auto e moto. «Il primo appuntamento è andato benissimo, con migliaia di partecipanti - aggiunge Seletti - e ci aspettiamo un grande seguito anche per il fine settimana 30 agosto-1 settembre, con passi chiusi in coincidenza della scalata alla Cima Coppi, che prevede la chiusura dell’ascesa alle auto nei tre versanti».