Tra Natale e Capodanno in viaggio circa 17,4 milioni di italiani. In netta ripresa il giro d’affari

Una grande voglia di vacanze e per le imminenti vacanze natalizie sono pronti a partire 17,4 milioni di italiani: 12 milioni saranno in viaggio a Natale mentre altri circa 5,4 milioni sceglieranno il Capodanno. Una massa di turisti che alimenterà un giro d’affari di oltre 13 miliardi di euro, in linea con il dato registrato nel 2019. Vacanze che saranno all’insegna della prossimità: quasi il 99% resterà in Italia, supportando la crescita del Pil. Questi i numeri chiave che emergono da una indagine di Federalberghi che evidenzia una media di 6,9 notti per chi trascorrerà il Natale in viaggio mentre per Capodanno la durata sarà di 3,6 notti. Viaggi all’insegna della prossimità, senza allontanarsi troppo dalla regione di residenza senza dimenticare coloro che raggiungeranno le famiglie di origine.

Le vacanze saranno un mix tra voglia di relax, di sport in montagna e cultura nei borghi e le città d’arte. Si risparmierà sui consumi per prediligere il soggiorno ed anche le esperienze legate al mondo dell'enogastronomia. «Una dichiarazione di amore degli italiani per l’Italia - commenta così Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, l’indagine realizzata per la Federazione da Acs Marketing Solutions tra il 7 e il 12 dicembre -. Siamo diventati meno esterofili a quanto pare. Nel corso degli ultimi due anni, in molti hanno trascorso le vacanze sotto casa a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Ma oggi che ne siamo più o meno fuori, gli italiani scelgono di dedicare energia e denaro ad una vacanza “made in Italy” non più come ripiego, bensì come scelta. Nel nostro comparto non possiamo che dirci soddisfatti di fronte alla rilevazione di questi dati. Ma questo è un Natale nuovo per noi. Non dimentichiamo che lo scorso anno eravamo ancora sotto pressione e le nostre scelte dipendevano dal decreto covid Natale. Ora il caro energia, che ha messo ko i bilanci di famiglie e imprese, e il conflitto in Ucraina, hanno creato un ostacolo non da poco per la programmazione. Molti italiani hanno rinunciato all'ipotesi del viaggio, non essendo rassicurati dalla situazione. Quest'anno siamo più proiettati in avanti, malgrado le difficoltà non manchino. E, soprattutto, la voglia di Italia resta».

Le scelte per Natale e Capodanno

Chi andrà in vacanza a Natale stanzierà in media 842 euro: quasi 800 per chi resterà in Italia e 2.300 euro per chi andrà all’estero. La gran parte della spesa dei viaggiatori sarà destinata ai pasti (30,1%) e al viaggio (25%). Le spese di alloggio assorbiranno il 17,7% del budget e lo shopping l'11,5% del budget. Per Capodanno il budget sarà di 553 euro: 480 euro per chi resterà in Italia e 959 euro per chi andrà all'estero. Per San Silvestro la maggioranza (89,6%) sceglierà di restare nel Belpaese, sparsi principalmente tra la montagna (30,4%), città diverse dalla propria residenza (30,4%) o località d'arte (27,9%). Il rimanente 10,4% opterà invece per l'estero, preferendo le grandi capitali europee (78,6%) e il mare (10,7%). Per questo Capodanno il budget, in linea con lo scorso anno, si orienterà soprattutto sui pasti (31,2%), sul pernottamento (26,6%) e sul viaggio (20,1%). Allo shopping sarà riservato l'8,9%. Chi invece resterà a casa lo farà soprattutto per ragioni economiche (60,6%), seguite dai motivi familiari (33%) e i motivi di salute (13,8%).

Il confronto pre pandemia