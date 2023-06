Tra oasi naturali e percorsi in bici

Per raggiungere il Delta del Po veneto è meglio ricorrere all'auto. Le uscite autostradali più vicine sono quelle di Rovigo e di Ravenna, da cui si prosegue lungo la strada statale 309 (Romea). Chi opta per il treno può scendere a Adria (tre stazioni ferroviarie a Adria, Loreo, Rosolina) da dove è possibile prendere un autobus per le altre località del Delta del Po. Ci si immerge nelle sue bellezze paesaggistiche, le oasi naturali, i percorsi a piedi o in bici nel verde. Si possono visitare anche un paio di musei interessanti che raccontano la storia e le tradizioni di queste terre e alcuni luoghi-simbolo entrati nell'immaginario collettivo, a cui si aggiungono chiese, ville e case rurali d'epoca, con qualche esempio di archeologia industriale e resti etruschi e romani. La Sacca di Scardovari pè forse il punto più romantico e suggestivo di tutto il Delta. E' qui nota per la raccolta delle vongole che si possono ammirare i più bei tramonti. Si tratta di un'ampia ansa creata da due lembi di terra dell'Isola della Donzella in cui il mare Adriatico si incunea creando uno specchio d'acqua dove si mescolano acque dolci e salate.

2/15 4/15 Menu