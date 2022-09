Tra ostriche e Bordeaux, in bicicletta lungo la costa atlantica francese

Chi abbia più tempo a disposizione e tanta voglia di pedalare, può dilatare il percorso a suo piacimento. La Vélodyssée, infatti, fa parte di un più lungo itinerario cicloturistico europeo, Euro 1, che correndo lungo il mare va da Capo Nord fino alla punta più estrema nel Sud del Portogallo.

Priorità ai ciclisti

Su una costa che è il paradiso dei surfisti il cicloviaggiatore italiano potrà stupirsi per il fatto di non trovare neanche uno stabilimento balneare in centinaia di chilometri di immensi litorali oceanici.

Qui la spiaggia è di tutti, persino nelle località più esclusive. Ed è tenuta benissimo. I Comuni mettono a disposizione del pubblico docce efficienti, spogliatoi di design, toelettes e un servizio molto ben organizzato di vigilanza con bagnini a tutela di chi fa il bagno.

Se vorrete interrompere la pedalata e rinfrescarvi con due bracciate nell'Atlantico, fate attenzione a rimanere nelle baignades, i corridoi d'acqua in cui i bagnanti si immergono e giocano con le onde sotto l'occhio vigile di una coppia di bagnini in cima ad una torretta.

La Vélodyssée dimostra che i francesi hanno saputo cogliere per tempo le opportunità del cicloturismo, della bikeconomy e più in generale della mobilità lenta e sostenibile. L'itinerario si è rapidamente affermato come un classico dei cicloviaggi in ambito nazionale e attira sempre di più cicloturisti anche dall'estero.