Tra patrimonio netto e debiti: mix per l’assegnazione agevolata

L’assegnazione può riguardare anche un solo socio, come accade nel caso del recesso tipico che vede restituito in natura il conferimento iniziale: che anche il recesso sia da considerare nel perimetro dell’agevolazione lo ha chiarito in modo esplicito la stessa circolare 26/E/2016.

Le riserve da Covid

L’assegnazione agevolata, dunque, deve fare i conti con i casi nei quali è presente nel patrimonio netto una particolare riserva generata per effetto di “provvedimenti Covid”, come la rivalutazione dei beni di impresa e/o la sospensione degli ammortamenti. Al riguardo va ricordato che l’ultima norma di rivalutazione (Dl 104/20, articolo 110, comma 5) ha previsto – come in precedenza – la necessità di un periodo di monitoraggio entro il quale il bene rivalutato non deve essere ceduto, a pena di decadenza dell’effetto fiscale. Tale periodo cessa di avere rilevanza dal 2024, ma nel caso si volesse eseguire l’assegnazione agevolata essa scadrebbe il 30 settembre 2023, quindi in pieno periodo di monitoraggio.

Tuttavia, sul rapporto tra assegnazione agevolata e rivalutazione dei beni è intervenuta la circolare 37/E/16 (analogo problema si era posto nella passata edizione dell’assegnazione, in scadenza il 30 settembre 2016), affermando che – in base a un’interpretazione sistematica del combinato disposto della norma sulla rivalutazione e di quella sull’assegnazione agevolata – l’assegnazione eseguita entro il 2023 non va considerata come atto che comporta la decadenza della rivalutazione.

Va aggiunto che, ove si attribuisse ai soci il saldo attivo in sospensione d’imposta, sarebbe necessario versare una sostitutiva (ora fissata al 13%) per affrancare il saldo attivo stesso. Invece, nel caso della sospensione degli ammortamenti, deve essere stata creata (o dovrà essere creata) una riserva indisponibile vincolando utili di esercizio: tale riserva, proprio per la sua indisponibilità, si ritiene non possa essere la contropartita contabile dell’assegnazione, anche se questo punto andrà chiarito dalle Entrate.