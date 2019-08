Philip Morris-Altria in trattativa per creare gigante globale del tabacco I due giganti dell'industria del fumo e della nuova frontiera delle sigarette elettroniche sono in trattative avanzate per una fusione alla pari per far nascere un colosso globale di Riccardo Barlaam

NEW YORK – Seconde nozze in vista per Philip Morris International e Altria. I due giganti dell'industria del tabacco e della nuova frontiera delle sigarette elettroniche sono in trattative avanzate per una fusione. Philip Morris ha confermato i negoziati in corso per una possibile fusione alla pari attraverso uno scambio azionario. Sarebbe un ritorno di fiamma perché nel 2008 Altria venne scorporata da Philip Morris per ragioni di mercato.

La prima società, Altria, più piccola per dimensioni e fatturato, vende le Marlboro sul mercato americano, mentre la seconda, Philip Morris, è un colosso più orientato sui mercati internazionali e continua a vendere le Marlboro all'estero.

Un deal potrebbe riunire quindi dopo un decennio le due società facendo nascere un unico gigante mondiale del tabacco. Da tempo gli analisti parlano di un possibile nuovo matrimonio tra le due società, in ragione del fatto che l'industria del tabacco sta cambiando rapidamente con le vendite di sigarette che continuano a diminuire, almeno nei principali mercati occidentali, mentre aumentano in molti paesi emergenti, e le società del settore che cercano nuove possibilità di ricavi soprattutto nel business legato alle sigarette elettroniche e a tutti i prodotti derivati.

