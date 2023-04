Tra ponte di Pasqua e gita fuori porta si preannuncia un week end da record

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Si preannuncia un ponte pasquale da record, con milioni di famiglie pronte a festeggiare fuori porta la ricorrenza nonostante l’incognita delle condizioni meteo e rincari del 5-10%. «Nonostante il caro prezzi pesi sui bilanci delle famiglie gli italiani non rinunceranno al weekend di Pasqua anche se preferiranno mete più vicine da raggiungere in poche ore di auto o di treno riducendo al massimo a due il numero di notti fuori casa - dice Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria -. Per svagarsi e rilassarsi, trascorreranno i giorni di festa soprattutto in Italia con una predilezione per il mare, le città d’arte, la montagna e le località termali, riservandosi l’estero per un viaggio di qualche giorno in più durante i prossimi ponti primaverili». Secondo Federturismo crescerà del 15% il numero degli stranieri che sceglieranno il Belpaese e secondo Roberto Tomasi, ad di Autostrade, si metteranno in viaggio 15 milioni di automobilisti. Per cercare di fluidificare la circolazione saranno rimossi una quarantina di cantieri sulla rete controllata dalla società. Ressa negli aeroporti. A Milano Bergamo, lo scalo delle low cost da dove si raggiungono 138 destinazioni tra cui gli Emirati Arabi, sono previsti oltre 320mila passeggeri in transito con un +15% sulla Pasqua 2019. Sono 126mila i passeggeri che transiteranno dallo scalo di Palermo, +6,5% sullo scorso anno mentre a Catania si supereranno i 229mila transiti con un deciso aumento (+15%) dei passeggeri internazionali. Negli scali del Nord Sardegna (Alghero e Olbia) sono previsti 420 voli tra andata e ritorno dall’Italia e dall’estero con un flusso di circa 60mila passeggeri mentre a Catania sono attesi 230mila transiti, superando le ottime performance del 2019.

Musei e agriturismi

Loading...

Piste aperte per gli appassionati di sci che si possono concedere le ultime discese della stagione grazie all’abbassamento delle temperature in quota mentre coloro che resteranno in città potranno visitare mostre, musei, siti Unesco aperti al pubblico. Circa 6 milioni di italiani e i turisti stranieri pranzeranno fuori a Pasqua in un ristorante o in un agriturismo, per approfittare del ritorno alla piena normalità del post covid. È la prima Pasqua senza restrizioni per gli agriturismi marchigiani, pronti ad accogliere, sia all’aperto che al chiuso, i turisti della bella stagione. Nella regione ci sono 1.100 agriturismi con 18.423 coperti e 12.675 posti letto. Circa 400 le attività agrituristiche propongono degustazioni di prodotti aziendali o, ad ogni modo, del territorio. Nell’hinterland di Torino, per esempio, tutto esaurito nei 146 agriturismo che offrono 6mila coperti.

Tra riviere e città d’arte

Secondo le analisi di Federturismo Confindustria Roma è la destinazione più gradita tra le classiche capitali europee come Parigi e Berlino. Anche a Firenze si assisterà ad un incremento del 15% delle presenze straniere guidate da tedeschi e americani e Milano, preferita da britannici e statunitensi, vedrà una crescita del 28% di visitatori stranieri. A Venezia, con un’occupabilità delle strutture al momento superiore al 70%, sarà preponderante il turismo domestico anche se non mancherà la componente straniera rappresentata da tedeschi, austriaci e francesi. «Se sono pochi gli italiani che hanno optato per una vacanza all’estero la motivazione oltre ad essere economica - sottolinea la presidente Lalli - va ricercata anche nelle oggettive difficoltà burocratiche che negli ultimi mesi hanno reso difficile l’ottenimento dei passaporti impedendo di fatto i viaggi internazionali. Se ne sono avvantaggiate, così, quelle destinazioni che come l’Egitto con il Mar Rosso, richiedendo all’ingresso la sola carta d’identità, per Pasqua registreranno il tutto esaurito. L’auspicio è che con l’approssimarsi dell’estate si possa finalmente risolvere il caos passaporti che ha portato a cancellazioni di prenotazioni, a rinvii di viaggi e a mancati guadagni per tutto il mondo del turismo organizzato».