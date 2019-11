Tra Re Magi e sapori alsaziani

Il più famoso si trova vicino alla maestosa Cattedrale di Notre Dame. Il mercato dei sapori alsaziani e i piccoli produttori irriducibili dell’Alsazia è in Place des Meuniers. I mercati dei Re Magi e del Carré d’Or si trovano rispettivamente nelle piazze Benjamin-Zix e du Temple-Neuf. Il mercato delle delizie natalizie dell’Alsazia dedicato ai sapori locali è in place d’Austerlitz. Il Regno dei bambini ha preso residenza in piazza San Tommaso. Mentre il Village du Partage, in place Kléber, beneficia dell’aura protettiva del tradizionale Grand Sapin, il grande albero di Natale alto 30 metri (noel.tourisme-alsace.com).