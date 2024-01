Tra Roma e Milan brilla solo il Diavolo. L’Inter vola, ma la Supercoppa è una trappola

Ci eravamo sbagliati. Altro che crisi del nuovo anno. Altro che nevrastenie da prime donne. Altro che primi smottamenti dopo il lungo dominio autunnale. L’Inter, che si è mangiata il povero e tenero Monza (5-1), ha invece lanciato un forte e chiaro avvertimento agli inseguitori, cioè ai bianconeri di Allegri. L’avvertimento dell’Inter è questo: non fatevi illusioni. Non molleremo l’osso neanche sotto tortura. Un atteggiamento brutale ben espresso nel primo quarto d’ora col Monza quando i ragazzi di Inzaghi hanno azzannato gli ospiti con una fame d’altri tempi. E dopo i gol di Calhanoglu e Lautaro, nella ripresa hanno continuato l’opera di demolizione del Monza lasciando a Thuram, il compito di completare la “manita”.

Vero che la Juve, se domani batterà il Sassuolo, ha la possibilità di riportarsi a - 2 dall’Inter. Cosa molto probabile vista la feroce tenacia con cui si muovono i bianconeri. Ma un 5-1, ottenuto con questa facilità, vale doppio: dà le forza a chi lo fa, tramutandolo da gazzella in leone, e taglie le gambe a chi insegue. Ecco perchè Inzaghi, come Russel Crowe nel “Gladiatore” ha detto ai suoi: “Scatenate l’Inferno!” Perchè sa che pur essendo l’Inter più strutturata della Juve, ora si arriva davanti a uno snodo cruciale- quello della Supercoppa in Arabia - che costringerà i nerazzurri, dopo il ritorno da Riad, a rinviare la partita con l’Atalanta. Rinviare una partita non è la fine del mondo, ma se la Juve vince domani e poi nel turno successivo, Inzaghi si ritroverebbe con Allegri davanti di un punto. Situazione non piacevole, che fa venire in mente quando l’Inter, due anni fa, trascinandosi quel recupero in sospeso col Bologna, finì per lasciare lo scudetto al Milan di Pioli.

La storia, anche quella del calcio, non si ripete mai allo stesso modo. Ma proprio per questo, Inzaghi ha dato un bello scossone ai suoi. Andate e colpite: e non abbiate pietà per nessuno.

Supercoppa in Arabia: che tristezza!

Che il nostro calcio sia ridotto male, almeno nelle finanze, lo si vede proprio dal fatto che le nostra squadre vadano a giocare la Supercoppa in Arabia Saudita. Va bene che il premio supera i 7 milioni, va bene che la mensa del nostro campionato è povera, però che tristezza dover trasferire quattro nostre squadre in Arabia per giocarsi questo trofeo. Lo ha detto anche Sarri e per una volta gli diamo ragione. «Questo è tutto fuorché sport, è un “prendi i soldi e scappa” in maniera miope. Noi si va ad elemosinare in giro per il mondo. Se il calcio moderno è questo sono facile di esser vecchio».

Ben detto: una triste follia. Da poveri ma brutti. Gli inglesi e gli spagnoli, che alle tradizioni ci tengono, se ne guardano bene. Oltre ai soldi purtroppo ci manca anche l’orgoglio. E stupisce che le tifoserie, sempre pronte a scaldarsi per un rigore non dato, non battano ciglio.