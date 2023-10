Tra scandali e scommesse l’Italia di Bonaventura cerca il suo riscatto domani a Wembley

E comunque, per l’Italia, questo di Londra non è un passaggio decisivo. Il nostro “competitor” è l’Ucraina (10 punti come l’Italia) che incontreremo il 20 novembre a Leverkusen dopo aver ospitato tre giorni prima la Macedonia a Roma. Ecco, è in questi tre giorni che giochiamo il pass per la Germania. Ovvio che battere gli inglesi a Londra ci alzerebbe l’autostima e il buon umore. Che son cose che fanno bene, e non solo al calcio. L’importante è che gli azzurri vadano il campo a testa alta. Soprattutto con la determinazione di chi è ancora campione d’Europa, cosa quest’ultima che, tra una bufera e l’altra, ci siamo dimenticati.

L’ennesimo calcio scommesse

Anche se la Nazionale, finora, ha reagito bene, non si può fingere che tutto vada bene. Vedere questi ragazzi, che come dice Spalletti sono dei “privilegiati”, annaspare nel nuovo gorgo del calcio italiano, non aiuta a simpatizzare per uno sport che, invariabilmente, ricade negli stessi vizi. Inutile far qui il triste elenco dei precedenti a partire da quell’incredibile domenica (13 marzo 1980) in cui le camionette della polizia entrarono all’Olimpico e anche nelle case degli italiane con la cronaca in diretta televisiva di Paolo Valenti, conduttore di tutto “Novantesimo minuto”.

Per quello scandalo furono arrestati 13 giocatori. E tra gli squalificati anche Paolo Rossi che tornò in Nazionale due anni dopo grazie a Enzo Bearzot che lottò contro tutto e tutti per portarlo ai Mondiali del 1982 con i risultati che sappiamo (Italia Campione del Mondo e Rossi capocannoniere con 6 gol).

Purtroppo il gioco illegale, come un fiume carsico, è andato avanti. Solo che nelle successive inchieste (1986 e 2010) molto più gravi rispetto all’attuale, gli accusati erano quasi sempre calciatori a fine carriera o figure improbabile di categorie minori.

Questa volta invece i primi ad essere coinvolti sono giocatori di prima fila, ricchi e ancora giovanissimi. Con un grande futuro davanti, insomma.