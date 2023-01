Tra scatole (societarie) e traslochi, l’eredità moltiplicata in 20 anni

L’identikit dell’Exor moderna parla così di una holding che vale più di 17 miliardi. Alla sua nascita, nel marzo del 2009 con la fusione di Ifi, Ifil e altre società della famiglia Agnelli, in Borsa vedeva i titoli valere meno di 6 euro. Ha lasciato a settembre scorso piazza Affari per traslocare alla Borsa di Amsterdam con una quotazione di 60 euro circa che nel frattempo è arrivata 71. Nel 2009 il Nav di Exor era di 3,1 miliardi, oggi è di 29,9 miliardi di euro. A livello di composizione dieci anni fa il portafoglio era per il 62% concentrato in quattro grandi società: Fiat Group (29%), Sgs (19%), C&W (9%) e Intesa Sanpaolo (5%), con il 38% che proveniva da altre partecipazioni. Oggi, solo una di queste 4 società è ancora nel portafoglio di Exor, Fiat, ma non nella sua interezza perché nel frattempo ha dato vita a quattro partecipazioni chiave: Stellantis, Ferrari, Cnh Industrial, Iveco che tutte insieme valgono in Borsa più di 100 miliardi. Nel mezzo la scelta di diversificare gli investimenti, dal lusso all’editoria e alla riassicurazione. E le operazioni già chiuse, come la parentesi Partner Re, hanno garantito un guadagno netto di 3,2 miliardi di dollari, risorse che hanno portato a 9 miliardi di euro le disponibilità liquide della holding.

Guardando alla partecipazione più significativa dell’impero della famiglia Agnelli, la Fiat auto degli anni 2000, il confronto con la realtà che è diventata è ancor più significativo. Nel 2003 Fiat auto generava 22 miliardi di ricavi, con 49mila dipendenti, in un sistema di 27 fabbriche che producevano 22 modelli per quattro marchi. Stellantis solo nei primi 9 mesi del 2022 ha registrato un giro d’affari di 130 miliardi, vanta 280mila dipendenti sparsi in oltre 100 fabbriche che producono altrettanti modelli. Un gigante dell’auto che vale in Borsa più di 45 miliardi di euro.

Questa scala di valori e questa distanza tra ieri e oggi, si replica anche guardando alla ricchezza della famiglia e degli eredi dell’Avvocato. Qui entra in gioco il valore riconosciuto alla Dicembre di Gianni Agnelli e a quella di John Elkann. La Dicembre è la società che fa capo al ramo di Gianni Agnelli e dei suoi eredi. Oggi è controllata da John Elkann al 60%, mentre il restante 40% è di proprietà dei fratelli Lapo e Ginevra Elkann. Questa società è l’azionista più forte con una quota del 38% della Giovanni Agnelli Bv, a cui fa capo il controllo di Exor e del relativo impero fatto di Stellantis, Ferrari, Cnh, Iveco, Gedi, la Juventus e altre partecipazioni nel lusso.

Nella storia della Dicembre ci sono state due compravendite che aiutano a ricostruire l’evoluzione del valore di quello che, per definizione, rappresenta il tesoro degli eredi di Gianni Agnelli. Si tratta dell’atto con cui Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli, comprò la quota della figlia Margherita, un passaggio oggi al centro di una disputa famigliare che coinvolge l’intera eredità, e la successiva cessione da parte della nonna della nuda proprietà della sua quota ai tre nipoti John, Lapo e Ginevra.

Il 5 aprile del 2004 davanti al notaio Ettore Morone si perfezionava l’uscita di scena di Margherita Agnelli dal libro soci della Dicembre. In quel momento l’assetto proprietario vedeva Marella al 3,7%, Margherita al 37,5% e John Elkann al 58,7%. Marella rilevò la quota della figlia pagando un assegno di 105 milioni di euro. Dunque la Dicembre, nel 2004, valeva 280 milioni di euro. A maggio del 2004 ha fatto seguito poi una nuova compravendita. La stessa Marella cedeva ai suoi nipoti la nuda proprietà dell’intera sua quota del 41,2%. A Lapo e Ginevra fu ceduto il 20% ciascuno, a John il restante 1,2%. In questa occasione il passaggio valorizzava la nuda proprietà del 20% della Dicembre 39,2 milioni. L’intera società, dunque, al netto dei diritti di voto, era stimata in 196 milioni, un valore in linea con la compravendita avvenuta un anno prima tra madre e figlia che comprendeva la piena proprietà del pacchetto azionario.