Tra scienza e letteratura: Benjamín Labatut si aggiudica il Premio Galileo

Secondo posto per “Estintopedia”, autore Serenella Quarello, illustrazioni di Alessio Alcini editore Camelozampa. Terzo posto per “C come Cervello. Neuroscienze per lettori curiosi”, autore: Marcello Turconi, editore Nomos Edizioni.

Per la categoria Young ad aggiudicarsi il primo posto è stato “Virus Game”, di Antonella Viola e Federico Taddia, editore Mondadori. Un libro giocoso, autorevole e divertente, per capire come funziona e si protegge il nostro corpo: dal momento in cui vieni al mondo il tuo corpo, e in particolare il sistema immunitario, è impegnato in una grande e complessa sfida fatta di trappole, scontri, schemi di attacco e difesa, passaggi segreti e pericoli, proprio come in un videogame! Livello dopo livello, le cellule e le molecole si attivano e si scambiano informazioni con un unico obiettivo: difendere e mantenere l'equilibrio del corpo aiutandolo a combattere virus, batteri, funghi, protozoi e parassiti. In palio, c'è il premio più importante: la salute.

Al secondo posto è arrivato “Come sta la terra?”, di Pierdomenico Baccalario e Federico Taddia con Claudia Pasquero, Editrice Il Castoro. Terzo posto per “Galileo Galilei. Il messaggero delle stelle”, di Francesco Niccolini e Massimiliano Favazza, editore Becco Giallo.