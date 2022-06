Tra scudo Bce atteso e inflazione, il BTp Italia incassa 3,4 miliardi all’esordio

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Probabilmente il Tesoro non poteva scegliere momento migliore per collocare ai risparmiatori (e non solo) il nuovo BTp Italia. Perché questo è da un lato il periodo dove la preoccupazione per l’inflazione è ai massimi livelli, e il BTp Italia serve proprio per proteggere dal caro-vita. Dall’altro perché questi sono giorni di grande speranza, sui mercati, per l’arrivo dello scudo anti-spread della Bce.

Così, nella seduta in cui il differenziale tra BTp e Bund è rimasto a 205 punti base (era a 252 meno...