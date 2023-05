Tra spiagge incantevoli e paesaggi lunari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pur lungo solo cinquantuno chilometri quadrati, l'isola di San Pietro offre tantissimi scenari paesaggistici diversi e adatti anche a chi preferisce alternare l'attività turistico balneare a passeggiate o altre discipline outdoor, con la sua rigogliosa vegetazione le è stato dato l'appellativo di verde isola. La vasta scelta di spiagge, circondate dalla macchia mediterranea accontenta tutti, da chi ama la sabbia fine a chi preferisce litorali rocciosi, una presenza costante è data dall'acqua cristallina del mare che rende felici chi ama esperienze come lo snorkeling, il diving, la vela e le gite in barca.

Dalla strada principale che collega tutta l'isola è possibile accedere ad ogni singolo litorale, che si identifica facilmente per il nome scritto su una grande pietra, da est verso ovest troviamo: Giunco, Girin, Punta Nera, Guidi, la Bobba, Lücaise, il Golfo della Mezzaluna, Geniò, La Caletta. La straordinaria varietà paesaggistica dell'isola si ritrova anche nei differenti scenari come le saline, appena fuori dall'abitato di Carloforte, che, non più in funzione, sono diventate un'attrazione naturalistica grazie alla presenza dei regali fenicotteri rosa. Chi ama birdwatching può raggiungere Cala Fico dove è stata istituita un'oasi Lipu in cui poter osservare il raro Falco della Regina. La magia delle pietre levigate dal mare e vento ha invece creato il cosiddetto paesaggio lunare che si trova a Cala Vinagra. Infine il punto migliore dove trovarsi quando si accendono i colori del tramonto è Capo Sandalo con il suo faro che regala momenti incredibili.