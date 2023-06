Tra le start up è tempo di fusioni: dai cda ok a Digital Magics-LVenture

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Via libera dei consigli di amministrazione al matrimonio fra LVenture Group e Digital Magics. Le due società, quotate rispettivamente sul mercato Euronext Milan e Euronext Growth Milan, hanno deciso di unire le forze per creare un attore più forte negli investimenti in start up. Il progetto di fusione per incorporazione ddl business incubator Digital Magics nell’operatore di early stage venture capital LVG si inquadra in un contesto di forte crescita del mercato del venture capital in Italia, nel quale le due società vogliono muoversi creando un operatore di rilevanza a livello internazionale, con l’obiettivo di attrarre i migliori talenti e start up, contribuendo alla trasformazione digitale delle imprese e al potenziamento dell’open innovation.

«Con l’operazione di fusione che stiamo realizzando, ripartiamo dai nostri primi 20 anni e portiamo avanti la nostra missione di fare sistema per crescere anche grazie alla grande capacità del management e di tutto il team e al supporto dei nostri soci storici, quali Tamburi Investment Partners e l’università Luiss Guido Carli, che credono in noi», commenta il presidente esecutivo di Digital Magics, Marco Gay: «Con questa unione che spinge il Digital made in Italy a livello internazionale, sono certo, daremo uno straordinario e concreto contributo a tutto l'ecosistema italiano dell’innovazione per gli investitori, le start up e le corporate»

Loading...

I valori dell’operazione

I concambi: il progetto di fusione prevede 46 azioni combined entity di nuova emissione ogni 5 azioni Digital Magics; «tale rapporto di cambio è stato determinato sulla base su una valorizzazione di, rispettivamente, DM e LVG in termini di apporto nella Combined entity del 63/37». Sulla base del rapporto di cambio, si prevede che gli attuali azionisti di DM giungano a detenere il 63% del capitale sociale della Combined entity, mentre il residuo 37% sarà detenuto dagli attuali azionisti di LV.

«Con questa operazione inizia la seconda fase di sviluppo di LVenture Group, grazie all'importante aggregazione con Digital Magics che oggi annunciamo. L'obiettivo è creare un operatore con massa critica che vada al di là dei confini nazionali e ci porti a competere a livello europeo. Questo nuovo player sarà l'aggregatore di iniziative imprenditoriali e di capitali italiani e internazionali, portando la creatività imprenditoriale italiana su scala globale. Grazie al lavoro straordinario di tutto il team di LVenture Group e Digital Magics e al supporto e alla passione dei nostri azionisti, tra cui LV.EN Holding e l'Università Luiss, si

apre una nuova era per le startup italiane e per tutte le corporate che hanno l'ambizione di innovare» sottolinea l’amministratore delegato di LVG, Luigi Capello.



Il patto fra gli azionisti

Le due società, insieme ai relativi principali azionisti, hanno sottoscritto un accordo quadro che disciplina, tra le altre cose, i tempi, i termini e le modalità di esecuzione della fusione. E allo stesso tempo gli azionisti hanno sottoscritto un patto parasociale volto a disciplinare il loro diritto di voto nell’assemblea della società che nascerà dalla fusione in materia di remunerazione degli amministratori, corporate governance e composizione degli organi sociali, nonché sulla circolazione delle azioni, con l’introduzione di limiti alla loro trasferibilità e un diritto di risoluzione anticipata del patto nei confronti dei pattisti di cui dovesse mutare il controllo. Inoltre è stato stabilito che Marco Gay sarà il presidente esecutivo, mentre Luigi Capello sarà l’amministratore delegato.