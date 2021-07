Tra tonnare, resti storici e bellezza naturali, in bici in Sicilia occidentale

Al viaggiatore attento non sfuggono le offese del degrado, che sembra riconducibile all'accanimento di un popolo contro la propria terra. Abusivismo edilizio, costruzioni incompiute, insediamenti abbandonati in aree pregiate, immondizia ai bordi delle strade, cattiva amministrazione: la Sicilia è anche questo.

Non solo questo. C'è tanta voglia di riscatto anche grazie all'effetto di Andrea Camilleri, lo scrittore che ha contribuito a ridare ai siciliani e alla loro isola notorietà, consapevolezza e orgoglio.

Una traccia Gpx sopperisce all'assenza di piste ciclabili The Best of the West non è una pista ciclabile. Dal punto di vista delle infrastrutture cicloturistiche la Sicilia, come altre regioni d'Italia, è rimasta molto indietro. Le amministrazioni locali stentano a comprendere le potenzialità del cicloturismo come elemento di traino dell'economia del territorio.

The Best of the West sopperisce alle carenze strutturali, mettendo a disposizione una guida immateriale: la traccia Gpx. «La Sicilia – commenta Guarneri – ha tutti gli ingredienti per affermarsi come destinazione cicloturistica di rilievo».

Il mix è formidabile: clima, natura, archeologia, storia, arte, mare, montagna, vulcani e last but not least cucina. L'esordio è stato promettente. Nel 2019 la start up Inspiring Tours aveva già raggiunto la soglia dei 100.000 euro di fatturato. Poi la frenata del covid. «Ma siamo fiduciosi – dice Guarneri – che nel 2022 avremo una ripartenza piena».